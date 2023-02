Aunque todavía resta prácticamente la totalidad de la segunda parte de la temporada de la Serie A, en Italia las marcas ya se van preparando para lo que será la campaña siguiente. Tal es el caso de la famosa firma que viste al Inter de Milán, que ya tendría diseñada una equipación que poco tiene que ver con los colores tradicionales del Nerazzurro.

Conforme al sitio dedicado a indumentaria deportiva Footy Headlines, los dirigidos por el momento por Simone Inzaghi tendrán una alternativa a su vestima que será de color naranja. Si bien, no es para nada habitual, no sería la primera vez en la historia que el Inter luzca de esta manera, ya que también utilizó prendas con tonalidades similares en 2001 y 2002.

''El naranja no es un color nuevo para el Inter. Nike lanzó kits naranjas para el club en las temporadas 2000-01 y 2001-02 . Ambos uniformes no se usaban muy a menudo hace 20 años, por lo que no muchos saben que el Inter alguna vez tuvo uniformes naranjas'', destaca el sitio citado respecto a las variantes que tendrá próximamente el conjunto italiano.

Además, sobre este curioso asunto, describen mayores detalles y fecha que saldrá a la venta: ''En términos de diseño y color acentuado, la tercera camiseta del Inter para el 2023-24 se remonta al uniforme de 2000-01. Tiene logotipos negros y aplicaciones grises en forma de cuello delantero y puños de manga. Se lanzará a fines del verano de 2023''.

¿Cuándo juega el Inter contra el Milan por la Serie A?

Inter de Milán chocará con el Milan en el Derbi della Madonnina que se jugará este domingo cinco de febrero desde las 20:45 horas de Italia en el Estadio San Siro, por la fecha 21 de la Serie A. Tanto los dirigidos por Simone Inzaghi como los de Stefano Pioli necesitan ganar para que el Napoli de Luciano Spalletti no se le siga escapando.