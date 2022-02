Sin su máxima estrella en campo por lesión, se le hizo difícil al Borussia Dortmund ante un equipo que llegó a Dortmu53 nd decidido a buscar el triunfo que consiguió.

A Borussia Dortmund le cuesta mucho cuando Erling Haaland no está en campo, se notó una vez más, la visita del Bayern Leverkusen lo dejó en claro, el equipo de Marco Rose sufre mucho sin su máxima estrella, y la lesión de Haaland hizo que Borussia pierda el ritmo al líder en Bundesliga al ser goleado por 2-5 en casa.

Bayer Leverkusen no tuvo piedad de la fragilidad de su rival, desde los 10 minutos que avisó que la noche no iba a ser sencilla para los de Dortmund, Manuel Akanjil abrió la cuenta, y aunque empató parcialmente Frimgpong, no le iba a alcanzar a los locales. Que se fueron con un marcador de 1-3 parcial al descanso por los goles de Wirtz y Andrich.

En el complemento jugó la desesperación de Borussia Dortmund, que se fue en busca del decuento, pero antes llegó el gol de la visita Tah a los 53 y Diaby a los 87 ampliaron el triunfo en un partido que no tuvo equivalencias. A pesar del amor propio local que encontró otro tanto decorativo en el marcador a solo un minuto de los 90 con Tigges.

La ausencia de Haaland se hace muy evidente en los resultados del Dortmund, que el año pasado sufrió varios partidos sin su goleador, tuvo una seguidilla de partidos sin conocer el triunfo y quedó eliminado de la Champions sin el noruego.

Ahora con la nueva lesión de Haaland y este resultado, es un duro golpe para el Dortmund, que lo deja con 43 puntos, viendo como se amplió la ventaja del Bayern Münich (52) en el torneo y sintiendo que su escolta, el Bayern Leverkusen le acortó distancia desde el tercer puesto (38).