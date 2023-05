Manchester United se jugaba mucho en este partido ante Wolverhampton para seguir con chances de clasificar a la próxima Champions League. El cuarto lugar de la tabla de posiciones estaba en riesgo debido al acecho de Liverpool. En un soleado Old Trafford, sacó un resultado muy importante de cara a la parte final de esta Premier League.

Anthony Martial y Alejandro Garnacho le dieron el triunfo a los Red Devils con un 2-0 clave ante los Wolves. En un partido con pocas situaciones, el local fue más y pudo sentenciarlo sobre el final con el regreso del joven argentino para seguir dentro del Top 4 en la tabla de posiciones.

La ausencia de Marcus Rashford por lesión causaba seria preocupación para Erik ten Hag y compañía. La realidad es que, en el resumen del partido, pese al resultado favorable, se sintió su baja. Es que al United le faltó esa chispa de peligro que siempre genera la figura con el dorsal 10.

En la primera mitad, el partido no ofreció prácticamente remates a portería. Fue todo muy chato, sobre todo del lado de Wolverhampton. Los Red Devils mantuvieron el dominio con la tenencia del balón, pero sin generar mucho de tres cuartos en adelante. Pero, se encontraron con el gol al minuto 32 de juego. Con la defensa rival mal parada, Bruno lo encontró a Antony con espacio y éste asistió a Martial al medio para su remate directo al 1-0.

La reacción del equipo de Julen Lopetegui llegó en la segunda mitad donde tuvo otro temple, más decidido a buscar la portería de De Gea. Sin embargo, no tuvo grandes ocasiones de peligro. Si el partido sólo estuvo 1-0 fue por el United, que nunca se animó a liquidarlo salvo con alguna jugada individual de Antony, de buen partido.

En la parte final, hubo tiempo para el regreso de Alejandro Garnacho tras su lesión para tratar de darle otro aire al ataque del United. Fueron los mejores minutos del equipo de ten Hag en esa segunda mitad donde también creció Bruno Fernandes. Antony tuvo la suya con una buena respuesta del debutante Daniel Bentley (reemplazó a José Sa).

Pero en tiempo de descuento y aprovechando otra deficiencia atrás de los Wolves, Garnacho se escapó mano a mano tras un gran pase de Bruno Fernandes y logró el 2-0 con una gran definición al palo, que terminó siendo benévolo para que el balón entre.

No pudo ser mejor el regreso de este joven argentino, que no pudo ir al Mundial Sub 20 y es que para ten Hag es un jugador importante. El 2-0 le hizo honores al partido, más allá de lo poco que ocurrió en cuanto a emociones. La próxima Champions está cerca para los Red Devils.