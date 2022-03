Novak Djokovic confirmó a través de Twitter que no estará en los primeros dos Masters 1000 del año. Si bien apareció en el cuadro principal de Indian Wells, las complicaciones para entrar a los Estados Unidos le impiden participar.

Hace algunos días, el cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells daba la sorpresa por la aparición de Novak Djokovic. Esto disparó las especulaciones sobre una posible aparición del actual número dos del mundo, pero al final no es así. El propio serbio confirmó su baja y dio sus razones.

Djokovic confirmó en su cuenta de Twitter a través de un comunicado que no participará de los Masters 1000 de Indian Wells y de Miami debido a que no puede ingresar a los Estados Unidos debido a las reglamentaciones impuestas por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), ya que sólo permiten el ingreso a extranjeros con vacunación completa contra la Covid-19.

"Si bien aparecí automáticamente en las listas de Indian Wells y el Miami Open, sabía que sería poco probable que pudiera viajar. El CDC ha confirmado que las regulaciones no cambiarán por lo que no podré jugar en Estados Unidos. Buena suerte a los que juegan en estos grandes torneos", comunicó Djokovic, confirmando su baja en ambos Masters 1000.

La vuelta a Djokovic al circuito recién se podrá dar para la gira de polvo de ladrillo europea donde sí tiene permitido ingresar a los países por la actualización de las disposiciones sanitarias, que permiten ingresar a todos aquellos que no se han vacunado contra el Coronavirus. Ante la prohibición de ingresar a los Estados Unidos, si no cambia esta situación próximamente, también corre riesgo su participación en otros torneos como Cincinnati e incluso el US Open.

¿Quién reemplaza a Djokovic en Indian Wells?

Según confirmaron desde las autoridades del Masters 1000 de Indian Wells, Grigor Dimitrov (35º) ocupará el lugar de Novak Djokovic en el cuadro. Así, el búlgaro debutará recién en segunda ronda donde enfrentará al ganador del partido entre Jordan Thompson (78º) o David Goffin (71º). En tanto, por la baja del serbio sube un lucky loser al cuadro, que ocupará la posición que antes tenía el búlgaro.