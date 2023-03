Sorpresiva confesión de una figura de Arsenal: "Estaría trabajando de jardinero si no fuera futbolista"

Arsenal es el equipo sensación de la Premier League y está muy bien encaminado para volver a ganar un título que le esquivo desde hace 19 años. Una de las figuras de este equipo es, sin dudas, Ben White, quien actúa como lateral por la derecha. En una entrevista para The Mirror, sorprendió al revelar detalles de su vida donde dio a conocer que sería jardinero si no fuera futbolista y que no ve este deporte por televisión.

White viene de anotar un gol clave para que los 'Gunners' puedan dar vuelta el partido ante Bournemouth el último fin de semana. Mikel Arteta acertó al ponerlo como lateral por la derecha, un puesto que difiere al de marcador central en donde se lució en equipos como Leeds y Brighton.

Este buen rendimiento en el último tiempo le abrió posibilidades en la selección de Inglaerra, algo que no se había imaginado, ya que su vide pasaba por otro lugar antes que el fútbol. "Estaría trabajando con mi padre de jardinero si no fuera futbolista. No habría sido un problema para mí hacer lo que hizo mi padre", confesó.

Para White, el fútbol es su profesión y lo toma como tal, ya que admitió que no ve partidos por televisión. "Veo mis propios vídeos y mis jugadas para ayudarme a mejorar, pero no vería un partido por diversión, no creo que haya visto uno en la televisión", reveló. Y agregó: "Mi profesión resulta ser el pasatiempo de muchas personas, para mí se trata de estar en el campo todos los días tratando de ser lo mejor que pueda. Esa es la parte que realmente amo de esto".

Ben White ha sido una fija como titular para Arteta en el lateral derecho, más allá de tener a Takehiro Tomiyasu en la posición. Le ganó el puesto y lo demuestra con sus 32 partidos en la temporada. El gol ante Bournemouth fue el primero que marcó en esta temporada, donde también tiene dos asistencias.