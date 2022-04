Este jueves, en el marco de la ida de los cuartos de final de la Europa League, Sporting Braga venció 1-0, por la mínima diferencia a Rangers. Es un resultado que deja muy bien parados a los portugueses, quienes ahora sueñan con avanzar a las semifinales.

Fue un encuentro donde los dirigidos por Giovanni Van Bronkhorts tuvieron que remar contra la corriente para poder sumar en su visita a tierras lusas, sin embargo, el marcador no les sonrió y además, no pudieron descifrar el cerrojo defensivo del arquero Matheus.

Lo cierto es que a los 40 minutos de partido, Abel Ruiz, tras una asociación de su equipo definió con potente remate al primer palo del guardameta y de esta manera puso el único y definitivo tanto del marcador del duelo que deja con mejores opciones a los ibéricos.

Sin lugar a dudas no fue el mejor encuentro para los azules de Glasgow que por más que a lo largo de los 90 minutos tuvieron la posesión de la pelota, no lograron aproximarse con peligro de gol sobre el pórtico local, que no tuvo aprietos para defender el cero.

La vuelta se jugará el próximo jueves 14 de abril, pero esta vez en el Ibrox Stadium, esta vez con Rangers oficiando como local y con el apoyo de su público para revertir la serie, la cual tan solo pierden por la mínima diferencia y que será de ataque.

Ficha técnica de Sporting Braga vs Rangers