Dani Alves será una de las grandes novedades con las que contará el primer Clásico del 2022. El brasileño tendrá el honor de defender los intereses del Barcelona ante Real Madrid con nada más ni nada menos que 38 años en su espalda. En lo que son las horas previas a la semifinal de la Supercopa, te recordamos cuando el 2 estuvo a un paso de ser Merengue.

La maravillosa andanza del brasileño por el Camp Nou estuvo más que cerca de no darse. El futbolista más ganador de todos los tiempos (44 títulos) acumula hasta la fecha 393 partidos, 21 goles, 104 asistencias y 23 trofeos con un Barcelona que por poco se queda sin uno de los mejores jugadores de su historia.

Desde MARCA desvelan lo que pudo haber cambiado para siempre los Clásicos de los últimos 15 años. El medio de la capital española nos devuelve hasta los veranos de 2006 y 2007 para contarnos como Dani Alves se encontró a solo un paso de vestir la camiseta del Real Madrid. Un año después se marcharía a Barcelona.

Una llamada que nunca llegó

Real Madrid se encontraba por entonces por banda derecha con un Michel Salgado y Sergio Ramos que ya se encontraban avisados por la dirigencia: “Queremos traer a Dani Alves”. El histórico número 4 de los Merengues pasaría al centro de la defensa en ese plan ideado por el ex presidente Ramón Calderón para quedarse con un brasileño que también interesaba y mucho al Chelsea.

Se llegó a un acuerdo con Alves y su entorno tanto en 2006 como en 2007, pero el ex presidente del Sevilla José María del Nido nunca terminó de aceptar los términos del pago del traspaso. La relación entre ambos clubes no era mala ni mucho menos, pero aquel fichaje de Ramos por Real Madrid en el último día del mercado del 2005 había puesto la tensión por los aires. El propio Dani reconocía los hechos hace no mucho.

"Estuve muy cerca de firmar por el Real Madrid, pero el destino se metió por medio. Y dijo que mi historia se haría en el Barcelona, como había soñado de niño. Y debes hacer los sueños realidad, no las pesadillas", comentó el brasileño a ESPN sobre como su historia en el Camp Nou estuvo a un paso de no darse.