El fútbol español despierta con una nueva jornada de audios filtrados por parte de El Confidencial en cuanto al armado de la Supercopa de España en Oriente Medio. Tras dos días llenos de reacciones en cuanto a las conversaciones mantenidas entre Gerard Piqué y Luis Rubiales para cambiar tanto el formato como la sede torneo, llegan polémicas palabras del zaguero del Barcelona en relación a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 y una oferta de Qatar para hacerse con el torneo y donde el jugador no vería comisiones.

Anticorrupción ya tiene en sus manos la denuncia realizada contra Piqué y el presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) realizada por el CENAFE, pero mientras la justicia determina si han ocurrido o no movimientos ilegales en la trama que tiene en vilo al deporte en la península ibérica, desde de El Confidencial traen una nueva tanda de audios que no van a calmar las aguas.

Los dardos de Piqué a Ramos y su 'lucha' por meterse en Tokio 2020

Acuerdo con Qatar sin comisiones para Piqué

El medio desvela que la RFEF recibió una propuesta de Doha para llevar la Supercopa al país por 33 millones de euros anuales. La oferta no tendría penalizaciones si es que Barcelona o Real Madrid no llegaban a clasificarse (tal y como ocurrió con la de Arabia Saudita traída por Piqué), al igual que no contaría con comisiones para el central del Barcelona al no tener en este acuerdo un papel de intermediario.

"Rubi, entiendo perfectamente tu postura (ir a Qatar), pero piénsalo por un momento. Si tú ahora... todo el mundo sabe ya... era un rumor que íbamos a Arabia Saudí. Si ahora cambias y te vas a otro sitio simplemente por el hecho de que esta gente se ha enterado de esto, lo van a utilizar en tu contra”, empieza en su relato Piqué.

“Van a decir que te ibas a ir a Arabia Saudí, ibais a hacer esto y como os han cogido, pues ahora cambiáis de sitio (…) Yo lo valoraría, porque es que de esta manera demuestras que tú no estabas haciendo nada incorrecto, ¿entiendes?", palabras de Piqué en agosto del 2019, dos días antes de que la RFEF cerrase el acuerdo con los saudíes. Dicho hecho marcó que el zaguero recibiría en comisiones como intermediario entre ambas partes hasta 24 millones de euros en los próximos seis años.

Los Juegos Olímpicos

Las charlas entre Piqué y Rubiales llegaron también al ámbito deportivo, donde el central del Barcelona le manifestó al presidente de la RFEF su deseo de estar presente en los JJ.OO de Tokio tras conocer la clasificación de La Roja. Luis de la Fuente, seleccionador de la sub-21, no le acabaría convocando para el torneo.

Palabras del 21 de junio del 2019 a Rubiales: “¿Qué pasa Rubi como estas?... Estoy aquí en Bahamas y acabo de ver el partido de la Sub-21…Dios como se han clasificado para los JJOO. Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos”.

“Lo tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster cuando acaben, en septiembre o cuando sea. Cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él, tío y... me haría una ilusión. A ver cómo lo podemos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?", fueron sus palabras al presidente segundos antes de que este le aseguras que ya había trasladado su petición a de la Fuente. Rubiales dejó en claro que sería decisión del seleccionador.

Así respondía Rubiales:"Yo ya al míster se lo comenté y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira 'palante', yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta la absoluta, la otra, que te necesitamos más".