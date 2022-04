Nueva entrega de audios por parte de El Confidencial en relación a los negocios de Gerard Piqué y su empresa con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Tras las palabras de zaguero del Barcelona para explicar lo filtrado en las últimas horas, aparecen nuevas conversaciones donde hasta se nombre a la figura de Lionel Messi para llevar la Supercopa de España a Arabía Saudí.

Piqué respondía anoche a las preguntas de los medios en una rueda de prensa que se llevó todas las miradas de la jornada en España. Tras desvelar que desde la RFEF se tomarán medidas contra los responsables de las filtraciones del acuerdo, desde El Confidencial vuelven a desvelar audios que explican un poco mejor como se gestó la nueva Supercopa de España.

Todo empieza en esta entrega con las conversaciones donde Piqué y Rubiales planean su estrategia no solo para acordar con LaLiga el nuevo calendario de la temporada con LaLiga, sino igualmente con la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), quienes deberán dar el visto bueno para que el formato a final four sea viable desde el punto vista legal. Así pedía el presidente de la RFEF al futbolista culé conseguir el visto bueno de la AFE: "Creo que alguien, que no seas tú para que no te vinculen a ti, debería hablar con Aganzo".

“Tenemos a Leo detrás”

“Me parece bien. A mi hace días Aganzo me esta pidiendo un video apoyando a la AFE, porque obviamente está esto de Futbolistas ON…Así que ya le podría decir que tire adelante el calendario de la Federación y le mando el video con la excusa ¿sabes?...A ver que dice. Y tenemos a Leo (Messi) detrás también que le va a mandar un video o sea que desde el Barca se lo podríamos decir por parte de todos los capitanes”, palabras de Piqué a Rubiales del pasado 10 de abril del 2019 para nombrar al astro argentino como pieza clave para conseguir el favor de la AFE.

El presidente de la RFEF era consciente de que la figura de Messi sería determinante para convencer a la Asociación de Futbolistas Españoles de apoyar el proyecto en Arabia Saudí. Rubiales pidió a Piqué aprovechar esta arma en su lucha por el calendario con LaLiga: "Condiciónale un poquito, dile: 'Mira, te voy a mandar el vídeo, también el de Leo. Oye, por cierto, ¿cómo está lo de la Federación (lucha con LaLiga)?'. Que te lo explique".

El Confidencial asegura que tanto Rubiales como Piqué utilizaron la imagen de Lionel Messi para convencer al gremio de jugadores de apostar por el nuevo formato de la Supercopa. Tras una nueva entrega de audios por parte del medio, habrá que ver si tanto el presidente de la RFEF como el zaguero del Barcelona vuelven a pronunciarse sobre el tema de moda por estas horas en España.