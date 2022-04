Los audios de El Confidencial sobrepasaron los acuerdos de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) con Gerard Piqué y la Supercopa de España. Desde el medio desvelaron el deseo del central del Barcelona por decir presente en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020, hecho por el que también Sergio Ramos pujaba desde Madrid y que dio lugar a unas incómodas palabras del culé hacía su compañero de más de 10 años en La Roja.

“¿Qué pasa Rubi como estas?... Estoy aquí en Bahamas y acabo de ver el partido de la Sub-21…Dios como se han clasificado para los JJOO. Esta me la tienes que hacer, eh, Rubi, me la tienes que conseguir, hostia. Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos”, son las palabras de Pique a Rubiales para mostrar su deseo de ir a Tokio 2020.

Consciente del revuelo que tendría su regreso a La Roja (última participación en Rusia 2018), Piqué pidió máxima discreción: "Si esto se filtra o lo que sea, va a haber otros jugadores que van a querer ir y tal, y para él va a ser un problema también, así que coméntale, sobre todo, que quede entre los tres y que si algún día quiere hablar yo me voy a Madrid en un momento y hablamos, ¿vale, crack?”.

Dardos a Sergio Ramos

El por entonces zaguero del Real Madrid buscaba igualmente hacer parte de la lista de convocados de La Roja en los JJ.OO, pero sus lesiones y el incierto futuro que tenía en el Bernabéu hacían dudar al seleccionador de la sub-21, Luis de la Fuente Castillo. Al enterarse de la noticia filtrada por El Mundo sobre el deseo del capitán Merengue por decir presente en Tokio, Piqué charló con Rubiales sobre el tema.

¿Sabes algo de esto?", preguntaba Gerard a un presidente de la RFEF que se mostró tajante: "Primera noticia. Ni idea. Palabra que me he quedado de piedra. Y hoy he estado con él. No creo que sea verdad…Geri, esto que me dijiste de Sergio, me huele que es verdad, porque me han dicho que quiere hablar conmigo", aseguraba Rubiales a Piqué en los audios de El Confidencial.

El central del Barcelona asentó la noticia y antes de terminar la charla, repitió su deseo de decir presente en Tokio 2020 con una frase sobre su ex compañero en la selección que hace ruido en La Roja: "Lo de filtrarlo primero para meter presión es mucho de su estilo".