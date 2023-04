El 'Caso Negreira' sigue generando repercusión y el presidente de LaLiga, Javier Tebas ha reaccionado en vivo a las explicaciones de Joan Laporta. El presidente de FC Barcelona dio sus alegaciones en una conferencia de prensa el pasado 17 de abril.

Fue este lunes 17 de abril que Joan Laporta expuso las explicaciones de FC Barcelona en una conferencia de prensa con unos 20 minutos de duración. El presidente del equipo azulgrana no solo negó la implicación del club en el amaño de partidos, sino que aprovechó para tirarle a su clásico rival, Real Madrid.

Javier Tebas declaró este jueves desde la Asamblea Extraordinaria que LaLiga sobre el discurso de Laporta. Wl encargado de la liga española no dio credibilidad a las palabras del presidente del equipo catalán e insistió en el avance de las investigaciones.

Declaraciones de Tebas

"El presidente del FC Barcelona ha tenido 20 minutos para dar sus explicaciones, que han sido un resumen de la rueda de prensa del lunes. No hemos hecho un interrogatorio al Barça, cada uno ha dado su punto de vista. Laporta ha insistido en que el Barça nunca ha querido comprar árbitros. Los otros clubes han dicho que los pagos no son habituales y deben ser investigados" señaló.

Tebas resaltó que no hubo intención por parte de LaLiga de acorralar al cabecilla del club catalán en la conferencia. "Destaco la educación que ha habido en el debate. Lo he pedido al principio. No correspondía ponernos estupendos. Ha quedado claro que Laporta no ha convencido con sus explicaciones".