Desde el Auditorio del Camp Nou y tras decenas de informaciones, rumores, movimientos, dardos entre cruzados y muchas especulaciones, Joan Laporta se sentó finalmente ante los medios para explicar y responder a las preguntas del tan aclamado caso Enríquez Negreira. El presidente del Barcelona ay sus principales reflexiones, a continuación.

El pago de más de 7 millones de euros al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre los años 2001 y 2018 ha derivado en una fractura del fútbol español en toda regla, en un escenario de posibles sanciones de la UEFA de cara a la próxima Liga de Campeones y en un juicio en la justicia ordinaria que será tema de conversación en los próximos años. Tras más de dos meses de espera, Laporta se paró ante los medios.

El presidente culé, actual cabeza visible de la entidad y también parte de los pagos a Enríquez Negreira en su primer mandato como máximo dirigente del conjunto culé, se sentó en el Auditorio del Camp Nou junto a toda su comitiva y en frente de más de 70 periodistas que hicieron parte de una jornada de duras reflexiones, de contundentes preguntas y de dardos que entraron como salieron de la directiva culé.

Discurso de apertura

"El barcelonismo está sufriendo una gigantesca campaña de desprestigio reputacional. Son afirmaciones difamatorias que no tienen nada que ver con la realidad. El Barcelona ha sido en toda su historia un modelo de juego limpio”, empezaba el presidente del conjunto culé ante la atenta mirada de todos los presentes.

Antes de pasar a la rueda de preguntas, hubo posicionamiento en cuanto a lo ocurrido en la justicia y también informes de Negreira en su mano: "La Fiscalía no ha podido demostrar que los pagos hechos a las empresas relacionadas con el señor Negreira pudieran influir en las designaciones arbitrales ni en los resultados deportivos. No lo han podido hacer porque no era posible…No hemos cometido ningún delito, el caso Negreira no es ningún delito de corrupción, hay facturas y pagarés fiscales”.

“Quiero hacer referencia a la presencia de un club, por su cuenta, como acusación particular en el juicio…Creo que merece la pena recordar que durante 7 décadas, la mayoría de los presidentes del CTA han sido exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. Durante 70 años, las personas que designaban a los que tenían que impartir justicia en el terreno de juego, eran exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. En algunos casos, todo eso a la vez…Es un acto de cinismo sin precedentes…Fue el equipo del régimen", las palabras de Joan Laporta para Florentino Pérez y a su socio en la Superliga.

Las respuestas de Laporta

¿Por qué se le sube el sueldo a Negreira?: “En mi último año de mandato se incrementó el pago. Hoy ha salido una noticia de que una auditoría de KPMG que contesta a esta pregunta. Estos pagos se incrementaron porque hubo más servicios de scouting porque hubo más competiciones deportiva".

¿Nadie entendió que esto podía ser un conflicto de intereses?: "Cuando tenemos conocimiento de este asesoramiento. Piense que lo recibimos heredado este servicio en el 2003. Había una revisión de todo y vimos que era un asesoramiento técnico arbitral que se estaba dando. Considerábamos que era una oportunidad…En ese momento, la prestación estaba hecha por el hijo de un vicepresidente del CTA”.

Pagar para tener ‘neutralidad’: “El hace referencia a que el señor Negreira dice ‘esto de la neutralidad es una hipótesis personal, nadie me lo indicó directamente’…Nadie del club le dijo que esto era para buscar la neutralidad. Era para unos servicios de asesoramiento técnico que están pagados con facturas y revisados”.

Sobrecoste de los informes (7 millones de euros): “Hay que contextualizar que ese dinero se pagó durante 18 años. Eran informes importantes y necesarios. Hechos por personas con una trayectoria importante en ese mundo…El vicepresidente del CTA no tenía ninguna capacidad de alterar el resultado de partidos ni de designar árbitros. Insisto. Eso lo dice el artículo 29 de la RFEF. Esa hipótesis de que este señor tenía influencia en decisiones arbitrales es falsa".

UEFA y Aleksander Ceferin: “Javier Tebas intenta que UEFA participe de este linchamiento público…En cuanto a Ceferin, la UEFA tiene fuerza en el monopolio europeo y al señor Ceferin le reconozco que viene actuando con la prudencia que demanda su cargo, no como el señor Tebas”.

Jugadores y entrenadores no sabían: "Como presidente, yo no entro en detalle. Durante mi etapa era el tesorero, el vicepresidente deportivo quien los llevaba a la secretaría técnica porque eran informes del primer equipo y del filial del Barça. Quedará claro en el proceso judicial”.

El futuro de la Superliga: "Estamos por muchos motivos. Estamos por convicción propia. Quiero fomentar que esto pueda ocurrir. Esto no depende de que se hayan personado en la causa. Esto no me gusta, porque creo que es cínico porque entonces pensarán que quiero hacer demagogia y que quiero reconducirlo a esto”.

¿Demandará a Tebas?: “Ya lo valorarán los abogados con cuantías que pueden ser astronómicas. Actuar a la ligera sobre algo tan serio... Como junta directiva, no vamos a permitir que se insulte a quien quiera ensuciar nuestro escudo. A quien quiera ensuciar el escudo, actuaremos frente a todos ellos".

Temor a sanción de UEFA: "Primero, tenemos que ganar LaLiga y clasificarnos para la Champions. Vamos por el buen camino. Pienso que UEFA no se apunta a este linchamiento sin juicio que se realiza desde algunas esferas. Esto no sucederá. Sería un hecho sin precedentes. Se validan hipótesis falsas y UEFA lo sabe. La capacidad de diálogo con UEFA existe a pesar de las discrepancias sobre otros temas".

Presente en la Asamblea de LaLiga: “Nadie de algún club de LaLiga nos ha llamado para informarse de primera mano. Nos da mucho que pensar sobre LaLiga y esta historia del fútbol español profesional frente a LaLiga. Si voy a ir el miércoles. Quiero tener la oportunidad si me permiten hablar les explicaré que es esto y a buen entendedor, pocas palabras bastan”.