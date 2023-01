Luego de lograr la permanencia con lo justo en la temporada anterior, Everton vuelve a verse en una situación delicada. Los Toffees se encuentran, una vez más, en la zona de descenso de la tabla de la Premier League y la hinchada se prepara para protestar en Goodison Park.

La celebración en Goodison Park tras el partido que le garantizó la permanencia a Everton en la última temporada fue eufórica. Sin embargo, poco ha cambiado la situación del equipo en la presente campaña de la Premier League, ya que corren serio riesgo de perder la categoría.

Los Toffees iniciarán la próxima jornada liguera en puestos de descenso y los hinchas empiezan a perder la paciencia. El grupo NSNOW ha anunciado la protesta en contra de las decisiones del propietario del club, Farhad Moshiri para el próximo sábado 14 de enero ante Southampton.

Protesta de los hinchas

NSNOW anunció la campaña All Together Now. "La campaña pide a Farhad Moshiri que realice cambios radicales en los niveles de presidencia, junta y ejecutivo. Exige que traiga profesionales competentes y experimentados que puedan revertir el declive del club y hacer los cambios necesarios para que el Everton sea competitivo una vez más".

Los hinchas confirmaron que se presentarán en Goodison Park para el partido ante Southampton y apoyarán a Frank Lampard y el plantel. Sin embargo, anunciaron que realizarán una "sentada" tras el silbatazo final. Los fanáticos permanecerán en sus asientos una vez cumplidos los 90 minutos en señal de protesta.