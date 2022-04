Manchester United tiene apuntado a una de las grandes figuras que tuvo Uruguay en Europa este año. Es el delantero que ten Hag quiere para renovar el ataque en Old Trafford.

Los rumores de mercado crecen alrededor de Old Trafford. Es que la llegada de Erik ten Hag al banquillo de suplentes de Manchester United renueva las esperanzas de un equipo, que quiere volver a ser protagonista. Para ello, el neerlandés ya trabaja en lo que será la próxima ventana de fichajes en verano, donde hay un jugador uruguayo que podría dar el gran salto.

Ten Hag fue anunciado como nuevo entrenador de Manchester United esta semana, en reemplazo de Ralf Rangnick, quien de todas maneras continuará ligado al club, pero en un rol de consultor. De hecho, se espera que ambos entrenadores trabajen codo a codo en lo que será el próximo mercado del conjunto inglés, donde se espera una revolución másiva con hasta 10 fichajes que podrían llegar y unos 12 jugadores que se podrían ir.

Entre los jugadores que podría llegar aparece el nombre de un uruguayo, que es, sin dudas, la próxima gran figura de su país. Ningún delantero charrúa ha tenido una temporada como la de Darwin Núñez. El futbolista de Benfica es el que quiere ten Hag y Manchester United para renovar la delantera para la próxima campaña, según apunta el diario The Telegraph.

El interés por Darwin Núñez no es nuevo en Old Trafford, ya que desde hace semanas que se lo ha vinculado con los 'Diablos Rojos', pero ahora se termina de confirmar que ten Hag apruba su fichaje. Esto tampoco sorprende, ya que el entrenador neerlandés supo sufrir al uruguayo cuando Benfica lo eliminó de la Champions League con Ajax en octavos de final. Precisamente, el ex Peñarol y Almería de España fue quien anotó el gol de la clasificación para los portugueses en el juego de vuelta.

De todas maneras, hay una pelea fuerte por el fichaje de Núñez, quien lleva anotados 33 goles en 38 partidos jugados. Atlético de Madrid toma ventaja en la lucha por su contratación, aunque aparecen varios otros pretendientes como Barcelona, Bayern Múnich, PSG, Newcastle, entre tantos otros. Los goles del uruguayo los quieren media Europa.