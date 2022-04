La llegada de Erik ten Hag no sólo provocará varios fichajes, sino también hasta una docena de salidas. Conoce los nombres de los futbolistas que se podrían ir de Manchester United.

La revolución Erik ten Hag ha comenzado en Old Trafford. Por lo pronto, el neerlandés ya fue anunciado de forma oficial como el nuevo entrenador de Manchester United para la próxima temporada. Los rumores en Inglaterra apuntan a que llegarán hasta diez fichajes para el club, lo que significa que también habrá un éxodo importante: 12 jugadores podrían salir de los 'Diablos Rojos' en el próximo mercado.

El diario The Mirror reveló la lista con la docena de jugadores cuyo futuro estaría lejos de Old Trafford. La mitad de estos futbolistas terminan contrato en junio y no serán renovados, mientras que la otra mitad serán puestos en el mercado, ya que el técnico consideraría el final de su ciclo en el club. A continuación, repasamos los nombres.

Los 12 jugadores que podrían irse de Manchester United

Según el citado medio, los seis jugadores que tienen prácticamente un pie y medio fuera de Manchester United son Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Juan Mata, Lee Grant y Nemenja Matic. Hay un caso confirmado que es éste último, el del serbio Matic, quien confirmó a través de Instagram que ésta sería su última temporada en el club. En tanto, los casos de Pogba, Cavani y Lingard sorprenden por tratarse de futbolistas que podrían ser recuperados por ten Hag, pero parece que dirán adiós finalmente. En tanto, Mata y Grant ya han cumplido su ciclo.

Los otros seis jugadores que podrían salir son Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Phil Jones, Alex Telles, Anthony Martial y Marcus Rashford. Los tres primeros son defensores que no han tenido muchos minutos en esta temporada, mientras que el caso de Telles sorprende, ya que fue muy tenido en cuenta por Ralf Rangnick. Mientras que a Martial, hoy por hoy en Sevilla, se le buscaría un nuevo club. Y lo de Rashford también es una sorpresa puesto que es un delantero joven y que podría recuperar nivel, pero al parecer, prescindirán de él.

Totalmente contrario a esto es el caso de Donny van de Beek. Podría tratarse del primer refuerzo de la era ten Hag y llegaría completamente gratis, ya que su ficha sigue siendo de Manchester United y Everton no tiene opción de compra para retenerlo. Se conocen de Ajax donde el entrenador sacó lo mejor del mediocampista antes de su llegada a Old Trafford. La intención es que se lo pueda recuperar para tener protagonismo en la próxima campaña.