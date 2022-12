El reinicio de la temporada para Barcelona está a punto, de hecho, la próxima salida de los catalanes será el derbi frente a Espanyol, en el marco de la Liga de España. Ante ese contexto, Marc André Ter Stegen habló lo que se viene en el club de la Ciudad Condal.

Sin embargo, en su entrevista para Mundo Deportivo, el arquero alemán habló de la importancia que tuvo, tiene y tendrá Lionel Messi, tanto para el cuadro Culé, como para la historia del fútbol: "creo que no hay ninguno igual que Leo, se merece todo esto y que tenga la satisfacción que siempre necesitaba. Pero para mí nunca hubo un debate".

De otra parte, también se refirió a dos talentos de proyección como lo son Pedri y Gavi: "son dos jugadores diferentes, tienen en común la edad, los dos son jóvenes, pero futbolísticamente son un espectáculo, sobre todo como aficionado. Te hace mucha ilusión ver a futbolistas jóvenes que se atreven mucho, que no tienen nada que perder. Esto es bueno y a mí me encanta. Viendo a los dos me quedo con sensaciones muy buenas y espero que siga por muchos años".

El sábado 31 de diciembre es el reestreno de los de Xavi, ante ello dijo que el equipo está: "muy bien, con muchas ganas. No es una situación fácil para el míster porque unos jugaron muchos más partidos que otros en el Mundial, algunos acabaron el día 18 y no es fácil manejar esto y creo que lo han hecho muy bien. Ahora estamos todos al mismo nivel para estar ya concentrados en lo que viene".

De otra parte, se refirió a un posible retiro en el cuadro Azulgrana: "es una pregunta que llega un poco temprano porque me hace ilusión jugar muchos años más. El Barça es el club perfecto para mí personalmente ahora y estoy orgulloso de llevar esta camiseta como todos estos años. Estoy encantado porque la gente me trata muy bien, me respeta muchísimo, tanto a nivel personal y a mi familia también y ahora es el lugar perfecto para mí".