Este martes 25 de octubre, Real Madrid visitó tierras alemanas para enfrentar a Leipzig, por la quinta fecha de la Champions League, sin embargo, el marcador les fue esquivo a los españoles, debido a que al término de los 90 minutos, cayeron por 3-2.

Evidentemente, la derrota caló hondo en la interna del equipo, ya que tras la finalización del partido, el guardameta titular de la institución, el belga Thibaut Courtois, compareció ante los medios de comunicación y habló de lo que fue el discreto encuentro de la Casa Blanca.

Precisamente en charla con Movistar, el arquero afirmó: "salimos dormidos, sin intensidad ni agresividad y lo pagas, nos lo dijo el míster y aún así salimos mal. Te meten en dos córners, si te meten el primero no te pueden meter otro. Hoy hemos fallado muchos pases, controles y no ha sido un buen partido. Luego te meten el tercero y te matan en los minutos finales", la duda pasa es por si se lanzó en contra de sus defensas.

Añadió también que, "eso como portero lo vas notando, que no estamos dentro del partido, que notas que en cada duelo... Muchos no los hemos ganado, por falta de intensidad y hay que despertarnos y creo que un mal día puede pasar, hemos jugado muchos partidos en poco tiempo pero lo que no puede faltar es intensidad y hay gente en el banquillo, si no se puede más”.

Finalmente, como balance del compromiso dijo: "al final ellos estaban en un bloque más bajo y con la gente rápido a la contra. Si estuviéramos más precisos podíamos meternos en el partido pero no pasa y encajas un gol innecesario, no defendemos bien”.