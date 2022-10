Este martes 25 de octubre se jugaron los primeros partidos de la quinta fecha de la Champions League, y como buena fase definitiva, se fue dilucidando el futuro de varios importantes equipos europeos, tal es el caso de Juventus, que ahora buscará la clasificación a Europa League.

Claramente, tras lo ocurrido en los ocho partidos, los memes no hicieron falta y los protagonistas fueron, Lionel Messi y su PSG; la caída de Real Madrid a manos de Lepzig, y la ya mencionada eliminación de los Bianconeros, en su visita a Benfica, en el estadio Da Luz.

Y fue precisamente en Lisboa, la ciudad en la que se consumó la despedida de los turineses, quienes pese a que lucharon por el marcador, al final terminaron perdiendo 4-3 y de esta manera quedaron con apenas tres puntos, al paso de cinco partidos en la competición.

Por su parte, Real Madrid, también luchó, pero cayó 3-2 frente a Leipzig, sin embargo, eso no complica su clasificación, debido a que ya está sembrado en la ronda de 16 mejores del torneo. No obstante, no deja de ser noticia, por el buen momento por el que atraviesa el club.

Finalmente, PSG, con una magnifica actuación de Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar; le pasó la máquina aplanadora a los israelíes de Maccabi haifa, a los cuales vencieron 7-2; eso sí, los goles de la visita fueron celebrados a rabiar por ellos, ya que no esperaban mayor cosa.

Memes de la jornada de Champions League: