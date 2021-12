La elección de Lionel Messi como ganador del Balón de Oro de 2021 ha sido una de las más discutidas de los últimos años. Son muchos los que critican la no elección de Robert Lewandowski como el mejor jugador del año y ahora ha salido uno de sus compañeros de equipo. Thomas Müller publicó un contundente mensaje a través de sus redes sociales y amenazó a FC Barcelona.

Las críticas por el Balón de Oro han sido masivas. Son muchos los que conideran que Robert Lewandowski juntaba todos los méritos necesarios para llevarse el galardón de France Football. Uno de los que ha salido a cuestionar la elección de Lionel Messi fue Thomas Müller, compañero del polaco en Bayern Münich. El alemán pubicó un duro mensaje a través de su cuenta en Linkedin.

"Desde un punto de vista bávaro, polaco y también desde un punto de vista alemán, la concesión del Balón de Oro anoche fue definitivamente una decepción. Para algunos incluso un poco más. Aunque he estado en el negocio por un poco más de tiempo y, por lo tanto, no me sorprendió mucho el resultado, similar con Franck Ribéry en 2013. Todo este asunto ha formado una reflexión en mí cada vez más sólida: tenemos grandes jugadores en la Bundesliga y no tenemos que escondernos. Sin embargo, para el reconocimiento mundial, se necesitan más éxitos internacionales" dijo Müller.

El volante aprovechó la ocasión para mandar una amenaza a Barcelona. "Para mí, también, esta es una gran motivación para poner todo en la balanza con el objetivo de traer la Champions de vuelta a Múnich y para mostrar al mundo del fútbol lo que está pasando. Y, sobre todo, lo que el fútbol alemán puede ofrecer. Tenemos la próxima oportunidad de hacerlo el próximo miércoles en el partido de la Champions League contra el FC Barcelona. ¡A por ello!".

Partido de vida o muerte

Barcelona depende de sí mismo para asegurar el pase a los octavos de final de la Champions League. No obstante, el último partido de la fase de grupos del equipo de Xavi Hernández es en el Allianz Arena ante Bayern Múnich. Ahora, con el mensaje de Müller, se descarta que los alemanes se tomen a la ligera el partido pese a estar asegurados en el primer puesto del grupo. Una derrota en Múnich y un triunfo de Benfica ante Dinamo Kiev dejaría a los catalanes afuera.