La situación de Lorenzo Insigne con Napoli parece no tener vuelta atrás. El club no parece dispuesto a elevar su oferta económica y el capitán no da su brazo a trocer. Luego de semanas de rumores aislados, ha estallado la bomba en la prensa italiana. El volante se ve tentado por una oferta exorbitante de la MLS.

Desde hace varios días se dio a conocer desde Canadá que había una oferta potente por parte de Toronto FC para hacerse con los servicios de Lorenzo Insigne. El club de la MLS pretende aprovechar el final del contrato del italiano con Napoli, ofreciendo un sueldo abusltado.

Los rumores no habían salido de Norteamérica hasta ahora. Este martes 28 de marzo, fuentes como Fabrizio Romano, La Gazzetta dello Sport y Sky Italia han revelado que la oferta por parte de Toronto FC no solo existe, sino que está siendo considerada por el futbolista para el final de la temporada.

Los números del contrato

Según las fuentes antes mencionadas, el club de la MLS ha hecho llegar una oferta al entorno de Lorenzo Insigne por 5 temporadas, a cambio de 11,5 millones de euros netos por campaña, sumados a otros 4,5 millones netos en variables. Vale recordar que Napoli pretende reducir el sueldo de su capitán a 3,5 millones más variables.

En el plano económico, las ofertas son incomparables. Insigne estaría evaluando cuidadosamente la jugosa oferta, sabiendo que otros clubes de Europa se interesan en sus servicios. Sin embargo, difícilmente consiga un sueldo similar en el Viejo Continente. Se esperan avances sobre la situación del italiano en las próximas semanas.