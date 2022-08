Una vez completado el sorteo de la UEFA Champions League, ahora las miradas van a las otras dos copas, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, pues en la segunda jornada de sorteos les tocó a las otras dos copas.

La Europa League tiene este año un particular interés, tiene a uno de los equipos más populares del mundo, y por ahora, a uno de los principales jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo aún no ha conseguido salir de Manchester y será uno de los grandes atractivos de esta edición de la Europa League.

El United ha quedado como cabeza de serie en el grupo E, compartiendo primera fase con Real Sociedad, Sheriff y el Omonia, un grupo que comenzó amenazando con ser muy díficil pero al final quedó con dos equipos duros y dos equipos más "accesibles".

Algo similar pasó en el Grupo A y el C, Arsenal y PSV quedaron emparejados en el primer grupo, pero luego Bodø/Glimt y Zurich suavizaron la serie, y en el Grupo C, Roma como cabeza de serie y Betis en tercera línea se perfilan por encima de Ludogorest y HJK.

Así quedaron los grupos