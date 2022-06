Bélgica lo ganaba en Cardiff con el gol de Youri Tielemans, pero Gales lo empató por Brennan Johnson. De esta manera, los de Roberto Martínez pierden terreno en la lucha por ir al Final Four de la Nations League.

La selección de Bélgica empezaba a encontrar el buen camino en esta UEFA Nations League, pero no pudo sostener la victoria sobre el final. Gales rescató el empate en Cardiff para el 1-1 en este partido correspondiente al Grupo A4, que no le sirve a ninguno de las dos selecciones. Youri Tielemans y Brennan Johnson, los autores de los goles de este partido. Festeja Países Bajos, pese a su empate ante Polonia, ya que empieza a acercarse al Final Four.

Los galeses empezaron mejor, avisando con ocasiones de peligro sobre la portería de Casteels. Ampadu había marcado un golazo desde la puerta del área, pero el VAR lo anuló por un offside previo. Poco a poco, los belgas lo fueron emparejando también con situaciones de peligro como un remate de Tielemans, bien detenido por Hennessey, y otro de Trossard, que se fue desviado.

Las dos selecciones tuvieron todo tipo de chances para convertir en la primera parte. La poca precisión de Roberts o de Bale en las ocasiones de Gales, mientras que las buenas intervenciones de Hennessey ante los remates de Trossard, Carrasco y de Bruyne no pudieron darle el primer tanto a Bélgica. La primera parte abundó en cuanto a ocasiones de peligro, pero careció de goles.

De todas maneras, ese primer tanto llegaría en el segundo tiempo. Al quinto minuto del complemento, una jugada rápida y con buena combinación de toques entre De Bruyne, Meunier, Trossard y Batshuayi, terminó con el remate de Tielemans para el 1-0. Segundo tanto consecutivo para el futbolista del Leicester, ya que venía de anotar en la goleada belga ante Polonia hace un par de días.

El gol golpeó al seleccionado local, que decidió salir a presionar más arriba. Y fue a por todo en busca del empate con un juego directo que acostumbra. Sin embargo, ni James ni Bale lograban causar impacto en ataque, por lo que hubo que recurrir a futbolistas en el banquillo como Ramsey, Johnson y Norrington-Davies.

Bélgica también empezó a sentir el partido en lo físico, lo que llevó a prescindir de jugadores como de Bruyne, Carrasco y Trossard. Poco a poco, el equipo se fue metiendo atrás confiando en el 1-0 y en el buen trabajo de su defensa. Lo pagaría caro, ya que al minuto 88, con intervención del VAR incluido, Brennan Johnson convirtió el empate 1-1.

El empate fue justo por la ambición de Gales de buscar ese gol en el momento decisivo de la segunda parte. Castigo para Bélgica que se conformó con el 0-1 de Tielemans y no lo liquidó cuando pudo. Resultado amargo para ambas selecciones. Los de Page siguen en el fondo y en zona de riesgo para descender al Grupo B de competencia, mientras que los de Martínez pierden terreno con respecto a los Países Bajos en lo más alto.