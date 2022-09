No decir presente en Qatar 2022 será un duro golpe para la actual campeona de Europa, pero el proyecto sigue y lo siguiente objetivo pasa por decir meterse en la siguiente fase de la UEFA Nations League. Italia vuelve a ponerse a prueba y esto es lo que necesita la Azzurra para avanzar en su zona. ¿Se vienen finales para Roberto Mancini?

El seleccionador de 57 años parecía haber terminado con la crisis del Calcio el pasado verano. La victoria en penaltis por la Eurocopa ante Inglaterra en Wembley parecía poner punto y final a una década negra para el fútbol italiano más golpeado que se recuerde, pero todo quedó en un espejismo. Vino el repechaje con Macedonia del Norte y ese tanto de Aleksandar Trajkovski en el minuto 92 que puso fin al sueño de regresar a una Copa del Mundo. No hay tiempo que perder en ese camino rumbo a la reconstrucción.

Y este pasa por la Nations League, donde emparejado con Hungría, Alemania e Inglaterra en un grupo 3 de la League A, Italia tendrá que volver a buscar la épica para meterse en una Final Four a la que no olvidemos ya llegase hace unos meses. Roberto Mancini se juega la credibilidad de su proyecto en los próximos días.

Calculadora en mano

Inglaterra viajará a San Siro el viernes e Italia hará lo propio rumbo a Hungría (puntero con 7 puntos) el lunes para buscar revertir su situación en 180 minutos. Tercero en su zona con 5 unidades en 4 jornadas, la Azzurra necesita de dos victorias para no solo escalar posiciones, sino igualmente para modificar una diferencia de gol que a día de hoy le tiene en -2. Si los centroeuropeos llegan a Budapest con la ventaja que tienen ahora mismo, Mancini necesitará de una goleada.

Pero Italia necesitará de una mano amiga, pues el hecho de no medirse con Alemania hace que los hombres de Mancini no dependan de sí mismos para lograr el objetivo. Die Mannschaft, segundo con 4 unidades, no debe sumar más de ese número de puntos en estas jornadas para que la Azzurra pueda soñar con el Final Four. Inglaterra y Hungría, rivales pero también aliados de un Calcio que buscará seguir reconstruyéndose.