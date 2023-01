Desde el máximo ente del fútbol europeo no ignoran los últimos acontecimientos por Stamford Bridge, donde Chelsea reviente el mercado a base de operaciones que reflejan la falta de actualización en las normas de la UEFA. Se vienen medidas anti Todd Boehly.

El masterclass de Todd Boehly tiene los días contados, o por lo menos eso pretenden desde una UEFA donde los fichajes del Chelsea a lo largo de los últimos 8 meses no pasan desapercibidos en un ente decidido a modificar su reglamento de cara al mercado. El nuevo mandamás de los Blues obliga a que los reglamentos se actualicen a la contemporaneidad.

Mykhailo Mudryk, Benoit Badiashile, Wesley Fofana, Detro Fofana, Cesare Casadei, Carney Chukwuemeka, Marc Cucurella, Noni Madueke, Joao Félix, Kalidou Koulibaly, Raheem Sterling y Gabriel Slonina. Todo esto ha llegado a The Bridge desde que el empresario norteamericano heredase el imperio creado por Roman Abramovic por medio de movimientos en el mercado que la UEFA quiere evitar a toda costa. Mientras suenan nombres como Malo Gusto, Enzo Fernández o Moisés Caicedo (para enero), por Nyon analizan los pasos a seguir.

The Times reporta la firme intención del máximo ente del fútbol europeo por no permitir que nuevamente un equipo pueda gastarse 500 o 600 millones de euros en una sola ventana de incorporaciones por medio de esas operaciones con contratos por más de 7 años que hagan posible la amortización de dichos fichajes. Chelsea reventó las normas de una UEFA que pronto cambiará el reglamento con el fin, tal y como afirman desde Nyon, de proteger unas finanzas del fútbol europeo donde proyectos como el de Blues no son vistos como ‘viables’ a largo plazo.

UEFA pretende que se terminen los vínculos con jugadores por más cinco de temporadas y con ello, la amortización que un contrato por 8 años entrega a los clubes. Tal y como explicamos días atrás, Chelsea tendrá bajo las últimas medidas que tomasen por Londres, que solo responder cada 12 meses ante el Fair Play Financiero por 45 millones de euros y no por los 500 que Boehly ha invertido desde su arribo. The Times asegura que las nuevas normas llegarán en verano.

Problemas con la UCL

Pero no se terminan ahí las noticias para el gigante de la capital inglesa, pues desde AS reportan que los Blues tendrán que elegir a tres de sus seis fichajes en enero para integrar una lista de habilitados para la Liga de Campeones donde actualmente Graham Potter tiene 24 de las 25 ocupadas. Las normas son claras en este sentido y como ocurriese por Barcelona hace 12 meses, no todos los refuerzos del Chelsea jugarán los octavos de final ante Borussia Dortmund.

UEFA cierra el cerco a un Chelsea donde pueden llegar más fichajes antes del 31 de enero, donde los movimientos de Todd Boehly en el mercado cambian el paradigma del fútbol europeo y donde no todas las nuevas de Stamford Bridge jugarán la presente edición de La Orejona. Atentos a la próxima temporada por que a día de hoy y 500 millones de euros después, los Blues son décimos en la Premier League.