Noticia de última hora desde la ciudad de Barcelona, donde Mundo Deportivo entrega algunas de las claves para entender lo que viene por delante en esa macro decisión que debe tomar la UEFA en relación con el caso Enrique Negreira y por ende, con la participación del conjunto culeen la próxima Champions League. Joan Laporta, más que atento.

Aleksander Ceferin abría semanas atrás una serie de investigaciones internas, así como de protocolos sancionadores en un Comité Ético de la UEFA que no han hecho oídos sordos a toda esa trama de pagos al ex vicepresidente de los árbitros que se toma la prensa española desde hace un par de meses. Asegurando que el caso Negreira es de las cuestiones más graves que ha tenido que ver cómo mandamás de Nyon, por el máximo ente del fútbol europeo se preparan para tomar decisiones en cuanto a la participación o no del Barcelona en la siguiente Liga de Campeones.

Basándose en un Comité Ético que estudia desde entonces sí la presencia del conjunto culé puede afectar la imagen del certamen, desde UEFA se viene recopilando información para entender si el caso Negreira es o no es motivo suficiente para expulsar al Barcelona de un torneo que se hace vital para los intereses económicos de la institución presidida por Joan Laporta. Desde Mundo Deportivo desvelan los pasos que vienen en camino.

Todo OK…de momento

En medio apunta que hasta aquí de momento no existen motivos dentro del Comité Ético de UEFA para no entregarle al Barcelona su licencia de Champions antes de que el día 15 de mayo de 2023 se empiece a estudiar la repartición de cupos para todos los torneos del ente. Una vez conseguida la licencia apuntan, los Blaugrana ya tendrían el aval para jugar en territorio europeo.

La noticia avisa que hasta aquí el caso Negreira no afectará la presencia del Barcelona en la próxima Liga de Campeones, así como qué cuando ésta licencia sea concedida, los culés tendrán que poner sus ojos en un Comité Disciplinario que compuesto por otros dirigentes, será quien tome la decisión final del caso Negreira. La trama Superliga, apuntan de momento desde Mundo Deportivo, va por otro lado.