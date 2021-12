Inter de Milán ha tenido un gran 2021, que tuvo de por medio el título de la Serie A, rompiendo la hegemonía de nueve años de Juventus. Pese a los cambios que ha tenido el pasado verano, terminó como líder y campeón de invierno a la víspera de lo que será un 2022 en donde no sólo buscará el bicampeonato, sino que espera dar el golpe en la UEFA Champions League.

El equipo de Simone Inzaghi parece tener todo controlado y no tendría mayores cambios en el mercado invernal, pero eso no quiere decir que no piense a futuro. Para el verano de 2022, ya evalúa varios movimientos y ha salido a la luz uno nuevo en las últimas horas.

Inter considera seriamente la posibilidad de fichar al campeón del mundo con Alemania, Matthias Ginter. El defensor queda libre en el verano de 2022 y no renovará su contrato con Borussia Mönchengladbach. Lo anunció en su cuenta de Instagram. "No voy a extender el contrato con el Borussia. Empezaré un nuevo capítulo en mi carrera, la decisión ya está tomada", dijo.

Así, con Ginter libre, se le abre un panorama favorable a Inter para su fichaje. El alemán podría llegar para pelear el puesto de titular en la defensa. La ventaja con la que cuentan los 'nerazzurros', según informó el periodista Fabrizio Romano, es que su agente es el mismo que el de Hakan Çalhanoglu, quien llegó al club como libre en julio de 2021.

Además de Inter, otros tres clubes de diferentes países están interesados en Ginter, según el citado comunicador. El jugador podrá empezar a negociar con cualquier club a partir de enero, cuando comience la última parte de su vínculo con el 'Gladbach'.