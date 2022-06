Antonio Rüdiger ya es nuevo futbolista de Real Madrid y empieza a sentir lo que representa jugar en un club como los 'merengues', vigentes campeones de la Champions League. El defensor alemán terminó su contrato con Chelsea y decidió escuchar ofertas de otros equipos, pero primó el ofrecimiento del conjunto español.

En este sentido, Rüdiger reconoció que ha tenido charlas con futbolistas respecto a lo que representa Real Madrid y cómo el jugador vive el día a día en dicho club. Si bien se pensaba que esas preguntas se las podía transmitir a su compatriota Toni Kroos, lo cierto es que hubo otro jugador que le habló muy bien del cuadro 'blanco' y fue lo que terminó por convencerlo de elegir esa oferta, finalmente.

En su primera entrevista para los canales oficiales de Real Madrid, Rüdiger reconoció que tuvo más charlas sobre este club con Mateo Kovacic que con Toni Kroos. En este sentido, el croata le aconsejó que termine fichando por este equipo, a pesar de que todavía podía convencerlo de continuar en Chelsea. ¿Jugó en contra de su propio club?

"Para ser honesto, no he hablado mucho con Kroos sobre Real Madrid. He hablado más con Mateo Kovacic y me ha dicho muchas cosas porque habla mucho con Modric. Me dijo: 'Vete allí y disfruta mucho, es un gran paso para ti'. Nunca he escuchado nada malo sobre Real Madrid, así que estoy deseando empezar", admitió Rüdi, como pretenden que lo llamen en el club.

Mateo Kovacic estuvo tres temporadas en Real Madrid entre 2015 y 2018 y no tuvo un paso tan recordado, pese a haber participado en 109 partidos (tres goles). Sus charlas con Modric y lo que sabe sobre el conjunto 'merengue' le sirvieron a Rüdiger para conocer más al club y para terminar decidiéndose a jugar en el Santiago Bernabéu a partir de la próxima temporada.