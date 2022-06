Real Madrid ha pasado el trago amargo tras el rechazo de Kylian Mbappé. Luego de cerrar la temporada con el título de LaLiga y la Champions League bajo el brazo, el equipo merengue prepara la próxima campaña. Ahora el club ha anunciado su primer fichaje oficial con la firma de Antonio Rüdiger.

Luego de todo lo ocurrido con Kylian Mbappé, Real Madrid pasa la página y da inicio a su mercado de fichajes. El club blanco ha confirmado lo que ya era un secreto a voces. El plantel merengue incorporará a Antonio Rüdiger tras su salida de Chelsea.

El zaguero central alemán llega gratuitamente al Santiago Bernabéu luego de finalizar su contrato en la ciudad de Londres. La firma del defensor se venía dando por hecha desde hace ya varias semanas y, finalizada la temporada, ha llegado el anuncio.

Comunicado de Real Madrid

"El Real Madrid C. F. ha llegado a un acuerdo con el jugador Antonio Rüdiger, que queda vinculado al club durante las próximas cuatro temporadas. El próximo lunes 20 de junio, a las 12:00h, tendrá lugar el acto de presentación de Antonio Rüdiger como nuevo jugador del Real Madrid" dice el comunicado oficial de la Casa Blanca.

Por su parte, el jugador publicó un mensaje en sus redes sociales. "Me enorgullece anunciar que me uniré a Real Madrid. Estoy muy emocionado por todos los desafíos que se avecinan y no puedo esperar para jugar mis primeros partidos para este gran club".