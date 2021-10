La crisis de FC Barcelona ha llegado a salpicar al fútbol holandés. Varios representantes neerlandeses como Frenkie De Jong, Memphis Depay y, por supuesto, Ronald Koeman ha sido objeto de críticas en las últimas semanas. Ante esta situación, un viejo conocido del club ha salido a quejarse: Louis Van Gaal.

Ronald Koeman ha estado en el ojo de las críticas por la mala actualidad que atraviesa FC Barcelona en este arranque de temporada. Además de esto, Frenkie De Jong ha estado por debajo de su nivel, por lo que también se ha generado debate sobre el mediocampista. Ahora Van Gaal ha salido a hablar sobre el volante que dirige en la Selección de Holanda y su compañero de profesión.

Louis Van Gaal, DT de la Selección de Holanda y antiguo entrenador del Barça fue cuestionado por la actualidad del equipo catalán y de sus compatriotas. El legendario técnico neerlandés, siendo voz autorizada para hablar del equipo azulgrana, se refirió al momento que atraviesa su exequipo desde la conferencia de prensa previa al partido ante Gibraltar por las Eliminatorias UEFA rumbo a Qatar 2022.

Van Gaal salió en defensa de sus compatriotas

"Cuando todo va bien y haces grandes contribuciones, como ha hecho Frenkie De Jong en los últimos dos años, entonces no hay nada por lo que preocuparse. Pero cuando van mal, la gente del Barcelona siempre mira a los extranjeros. Y en este caso, se aplica el entrenador" fue la crítica del laureado técnico holandés a la fanaticada blaugrana.

A pesar de defender a De Jong, el seleccionador reconoció que el volante no atraviesa su mejor momento. También resaltó algunas diferencias con Koeman sobre cómo usar al jugador. "Él juega en el centro del mediocampo para mí. Yo mismo he jugado en ese puesto y normalmente no tienes que correr mucho, pero él lo hace. A veces pienso que corre demasiado".