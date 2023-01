Fue precisamente el 3 de noviembre, la fecha en la cual Gerard Piqué oficialmente dejó las canchas, por diferentes motivos, sin embargo, en el nuevo año, el 2023 habría llegado con una noticia diferente por parte del ex zagero central campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Y es que según información de Relevo, Piqué Bernabéu estaría pensando y tendría intenciones de retornar del retiro, para jugar con su FC Andorra, equipo que milita en la Segunda División del balompié español, y que ahora mismo se encuentra en la mitad del tablero de posiciones.

Pero la situación no sería nada fácil para el futbolista de amplia experiencia internacional, a que todavía se parte del plantel de Barcelona, del cual en su momento manifestó que no había otro por encima de él, y que no jugaría para ningún equipo más.

Justamente esta situación estaría en entredicho según el portal ibérico, ya que podría llegar al equipo que incluso él mismo preside. Ese movimiento, de darse, lo más bien complicado teniendo en cuenta el Fair play financiero, ya que hasta antes de su retiro llegar Piqué ganaba 20 millones de euros en la disciplina del cuadro Culé.

Obviamente, un contexto que dificulta su transacción para el modesto equipo, aquellos solamente podrían llegar a un tope salarial de 6 millones de euros, algo que bien contraría a las reglas del término anteriormente mencionado y muy popular en el último tiempo. Además, el jugador arrastra una suspensión de cuatro partidos por ser expulsado en su último partido con la institución Blaugrana.

Incluso, el mismo medio de comunicación pone de ejemplo, la curiosidad que ocurrió en algún momento con el basquetbolista, Paul Gasol, quien luego de su paso por la NBA se auto fichó por su equipo, el Girona Basket. Lo cierto es que en el balompié la tarea es mucho más complicada.