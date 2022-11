Finalmente, todos los rumores sobre el futuro de Gerard Piqué han terminado. El capitán de FC Barcelona ha anunciado por medio de sus redes sociales el final de su ciclo en el equipo blaugrana y en el fútbol profesional. El defensor se despidió de los fanáticos por medio de un video.

Han sido semanas tensas en el entorno de Gerard Piqué tanto por su situación deportiva como por su vida privada. Ahora, en medio de las discusiones sobre su futuro en el club, el futbolista ha anunciado su salida y el fin de su carrera.

El capitán del equipo catalán hizo el anuncio por medio de un video en sus redes oficiales. "He decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habrá ningún otro equipo, y así será".

El defensor de FC Barcelona confirmó que tendrá su última aparición con la camiseta azulgrana este sábado 5 de noviembre, en el partido ante Almería correspondiente a la fecha 13 de LaLiga. "Este sábado será mi último partido en el Camp Nou".

¿Qué sigue para Piqué?

Ahora resta esperar para saber qué será del futuro de Gerard Piqué, ya que mucho se ha especulado sobre un futuro como dirigente. El propio futbolista ha dejado claro en su despedida que esta es una posibilidad. "Tarde o temprano, volveré".