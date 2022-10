Dos goles agónicos de Robert Lewandowski rescataron a Barcelona ante Inter en un final de partido que estuvo para cualquiera. El empate no ayuda al conjunto catalán, pero pudieron salvarse de la eliminación de Champions League en dos oportunidades por el polaco.

Robert Lewandowski salvó a Barcelona dos veces para dejarlo con una mínima esperanza en esta Champions League. El empate 3-3 ante Inter en el Camp Nou no favorece al conjunto catalán, que aún queda tercero y a tres puntos de su rival en el Grupo C. Sin embargo, por como se dio este encuentro, el equipo 'culé' se salvó de no quedar eliminado hoy mismo.

Al Barça le han costado los partidos ante el equipo italiano, lo que prueba que todavía le falta mucho camino por delante para poder luchar en el torneo más importante de Europa. Pecó en el comienzo del segundo tiempo y, por Lewandowski, ha tenido hasta dos nuevas vidas. Inter lo tuvo al tiro del nocaut, pero al equipo de Xavi Hernández todavía le queda una esperanza por clasificar en esta Champions.

No fue un buen primer tiempo del Barça, pero sí fue de menor a mayor y eso propició la apertura del marcador. Inter se lo puso difícil en el comienzo del partido y hasta se le animó con un pelotazo al travesaño de Dzeko y una chance de Dumfries que tapó bien ter Stegen. A partir de la media hora de juego, el partido se le abrió al equipo de Xavi Hernández.

Hubo mayor insistencia del conjunto local, no precisamente con claridad, sino que hasta abusó de buscar por bandas a Dembélé y Raphinha, incluso con centros al área, que sencillamente rechazaron los 'grandotes' del fondo de Inter. Sin embargo, entre tanta búsqueda, un genial pase de Raphinha luego de rescatar un balón por derecha, lo encontró a Sergi Roberto, quien metió un centro raso por bajo y Dembélé la empujó en el área chica para el 1-0.

VIDEO: GOL DE DEMBÉLÉ (1-0)

En la parte final del primer tiempo, Barcelona forzó a Onana y jugó decidamente en campo rival. Raphinha tuvo el 2-0 con un remate que parecía un centro para Lewandowski, pero fue al arco y pasó muy cerca del ángulo del arco del camerunés. Fue el mejor pasaje de partido del equipo de Xavi y donde pudo haber convertido el segundo gol que le hubiese dado mayor tranquilidad de cara al segundo tiempo. Tras el entretiempo, comenzó la catástrofe.

Es que a los cinco minutos del segundo tiempo, falló Piqué de manera increíble por confiarse en que no tenía a nadie a sus espaldas. Dejó pasar el balón y apareció Barella en posición de centrodelantero para parar el balón y, de media vuelta, remató para vencer a ter Stegen, que no pudo parar el balón y fue el empate 1-1. Comienzo de segundo tiempo, de pesadilla.

VIDEO: GOL DE BARELLA (1-1)

El gol agrandó al equipo de Simone Inzaghi, que hasta le llegó a manejar el balón al Barça, visiblemente confundido tras el golpe de Barella. De hecho, providencialmente salvaron Marcos Alonso y Gavi ante aproximaciones peligrosas del conjunto 'nerazzurri'. También ter Stegen retuvo un par de pelotas, pero sería un aviso de lo que vendría. Si bien el local parecía reaccionar con algunos destellos de Pedri, al minuto 18 del segundo tiempo, de un pelotazo cruzado, Éric García durmió y le permitió a Lautaro Martínez bajar la pelota con el pecho, acomodarse y rematar dentro del área. La pelota da en los dos palos y termina por meterse para el 2-1. Silencio en gran parte del Camp Nou, menos en la tribuna de aficionados italianos.

VIDEO: GOL DE LAUTARO MARTÍNEZ (1-2)

Inter remontó y obligó a Xavi a tener que meter mano en el equipo. Afuera Raphinha y Sergio Busquets para los ingresos de Ansu Fati y Frenkie de Jong. Minutos después también dejarían el campo los laterales Marcos Alonso y Sergi Roberto para que ingresen Balde y Kessié, respectivamente. A todo o nada se jugaba en los minutos finales, ya que la derrota para los 'Culés' significaba su segunda eliminación de forma consecutiva en fase de grupos de Champions League.

El partido ya rozaba lo emocional debido a la situación 'blaugrana'. Todos estallaron cuando Lewandowski convirtió el 2-2, pero un offside dejó todo como estaba. Hasta que al minuto 37 de juego, otra vez apareció el goleador polaco, esta vez con ayuda de Bastoni que desvió la trayectoria del balón, para poner el 2-2 y animar al Camp Nou.

VIDEO: GOL DE LEWANDOWSKI (2-2)

El partido entró en una locura en los minutos finales. Inter volvió a tener la clasificación en sus manos con otra genialidad de Lautaro Martínez, esta vez para meterle una asistencia bárbara a Robin Gosens, que definió cruzado para el 3-2. Abrazo y emoción en el lado 'nerazzurri'.

VIDEO: GOL DE ROBIN GOSENS TRAS UN GRAN PASE DE LAUTARO MARTÍNEZ (2-3)

Sin embargo, en el segundo minuto de adicionado, Lewandowski salvó a Barcelona con un gol agónico para el 3-3. De todas maneras, el equipo de Xavi fue a buscar el cuarto gol para tratar de igualar en puntos ante el equipo italiano y en esa necesidad, casi le meten el cuarto. Otra vez Lautaro Martínez con una jugada perfecta y Asllani tuvo el gol del triunfo, pero ter Stegen la salvó de forma increíble para que el partido termine en empate.

VIDEO: SEGUNDO GOL DE LEWANDOWSKI (3-3)

El resultado no es para nada favorable para Barcelona, más allá de que Lewandowski lo salvó de quedar eliminado. El equipo de Xavi necesitará de una mano de Viktoria Plzen y Bayern Múnich para tener chances de clasificar a octavos de final. Con un sólo triunfo ante cualquiera de esos rivales, los 'nerazzurri' estarán en la siguiente instancia y condenarán nuevamente a los 'Culés'.