FC Barcelona se prepara para el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Europa League de este jueves 14 de abril. El equipo azulgrana recibe a Eintracht Frankfurt en el Camp Nou tras el empate 1-1 en Alemania. Xavi Hernández atendió a los medios y descartó cualquier tipo de presión por parte de Real Madrid.

Ver a Barcelona jugando la Europa League ha sido, para muchos hinchas merengues, motivo de burla. Sin embargo, el equipo azulgrana avanza en la segunda competencia más importante del fútbol europeo y pisa con fuerza como sólido candidato al título.

Real Madrid clasificó a la semifinal de la Champions League luego de una tensa lucha contra Chelsea. Ahora, tras el triunfo merengue, muchos ponen toda la presión sobre el club azulgrana. Sin embargo, Xavi descartó que esto añada preocupación al equipo.

"A nosotros nos exige la historia del Barça, no el Madrid. Nuestra historia desde hace 40 años, que vino Johan, puso un listón: ganar jugando bien. Si no, no estamos contentos. Así somos los catalanes. No sé cómo será en Madrid. No he vivido allí ni conozco su idiosincrasia" dijo el entrenador.

Obligados a ganar

Xavi Hernández destacó la necesidad histórica que tiene el club de dar lo mejor sobre la cancha y conseguir el resultado. "Tenemos la obligación de ganar y jugar bien. No nos vale el 1-0. Tenemos que jugar bien y ganar. Esto es el Barça y hay que ser excelentes en todo. Por eso es el club más difícil del mundo. No hay comparación. No hay ningún club en el mundo así. Ganar jugando bien. Eso es lo difícil".