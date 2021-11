Xavi Hernández tuvo este lunes 8 de noviembre su presentación oficial com DT de Barcelona. El excapitán del equipo azulgrana fue recibido por la afición en el Camp Nou y tuvo su primera rueda de prensa como entrenador del club. La leyenda reveló que recibió un mensaje de Lionel Messi al confirmarse su vuelta a casa.

Ha sido una jornada emotiva para FC Barcelona la de este lunes con la presentación de Xavi Hernández. Fueron miles de fanáticos los que estuvieron presentes en el Camp Nou para dar la bienvenida al entrenador. El exjugador firmó su contrato sobre el césped entre los cánticos de los hinchas.

Luego de su primer contacto con los fanáticos, tanto Xavi como el presidente, Joan Laporta se presentaron ante la prensa. Además de hablar de la desvinculación de Al Sadd, las expectativas y el nuevo proyecto, el DT reveló que recibió un mensaje de un viejo conocido de la casa, Lionel Messi.

Por cuestión de pocos meses, la llegada de Xavi Hernández al banquillo no coincidió con un Lionel Messi líder del equipo azulgrana. El entrenador lamentó no tener a La Pulga bajo sus órdenes, así como a otras viejas leyendas. "Claro que me hubiera gustado entrenarlo. Como a Eto'o o Ronaldinho".

Mensaje de Lionel Messi

El técnico reveló que el eterno 10 del equipo catalán le envió un mensaje una vez se hizo todo oficial. "Con Messi tengo amistad, me ha escrito y me ha deseado suerte, es el mejor jugador del mundo y de la historia de este club. No lo tenemos y ya no podemos pensar en los jugadores que no están".