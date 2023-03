La temporada del fútbol español avanza y se viene el segundo Clásico del año 2023. Luego de aquella final en la Supercopa de España, Real Madrid y FC Barcelona se vuelven a ver frente a frente en la semifinal de la Copa del Rey. Xavi Hernández, entrenador del equipo azulgrana, ha atendido a los medios en la previa del partido.

FC Barcelona llega al Clásico de este jueves con una gran presión encima. El equipo catalán viene de ser eliminado en la Europa League y de tropezar en LaLiga ante Almería, en un partido en el que el equipo dejó muy mala imagen. La semifinal de la Copa del Rey puede ser una gran oportunidad para limpiar un poco su imagen.

Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación previo a su viaje a la capital española. El entrenador transmitió su confianza en el equipo e intentó sacarse algo de la presión que arrastra el encuentro, resaltando que los rivales son favoritos y asegurando que su situación no es tan crítica.

"Si miramos a los dos últimos partidos llegamos que estamos en el hospital, pero si miramos como estamos, vamos primeros de Liga, a siete del segundo, en Europa League hemos caído compitiendo y estamos en semifinales de Copa. La película está siendo bonita. El equipo sigue creciendo, estamos a las puertas de una final de Copa y en la Liga seguimos en lucha. El balance tiene que ser positivo, no centrarnos en los dos últimos partidos" dijo el entrenador.

Partido clave en la temporada

El DT no escondió que este encuentro puede ser definitorio en el desarrollo de la temporada. "Nos jugamos un título, el Madrid sigue siendo el favorito porque es el campeón de Liga y de Champions. Es un rival muy difícil y llegan en un buen momento. Es favorito el Madrid".

"No voy con presión, voy con ilusión y ganas. Siempre me motiva ir al Bernabéu. Me gusta esta rivalidad futbolística y sana. Me gusta ir allí y tratar de ser dominador. Me motiva más que otros partidos, me pone, me gustaría jugar, me encantaría tener el balón en el centro del campo el Bernabéu, pero no puedo. Por eso le digo a los jugadores que lo intenten, que sean valientes, ganar allí es una sensación muy bonita" añadió.