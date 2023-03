Este miércoles primero de marzo, en una conferencia de prensa desarrollada en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, Carlo Ancelotti se refirió al primer encuentro de la Semifinal que el Real Madrid debe disputar con el Fútbol Club Barcelona por la Copa del Rey, que contará con el Estadio Santiago Bernabéu como escenario.

''Nos falta poco para llegar a un final, entonces hay varias cosas que permiten disfrutar este momento'', señaló el estratega italiano que, además, no ocultó que su equipo sienta cierta dependencia de Vinícius Junior: ''Muchas veces inclina los partidos a nuestro favor. Tener una dependencia de él es normal porque es uno de los mejores del mundo''.

Por otra parte, Carlo Ancelotti remarcó los errores que el Real Madrid cometió en la Final de la Supercopa de España contra FC Barcelona: ''Es verdad que en el partido de la Supercopa nos faltó compromiso y contundencia'', y en ese mismo sentido, alertó: ''Si repetimos este tipo de errores nos van a afectar, pero creo que no se van a repetir''.

Respecto al equipo que presentará para el encuentro de este jueves a las 21:00 horas de España por la Semifinal de la Copa de Rey contra el Fútbol Club Barcelona, el DT merengue aclaró el panorama de Rodrygo Goes: ''Se ha entrenado hoy, fue el primer entrenamiento, parece que está bien. Evaluaremos en estas horas si entra en la convocatoria''.

Para cerrar, Ancelotti no quiso polemizar por la elección de Lionel Messi como Mejor Jugador del 2022 en los premios FIFA The Best por encima de Karim Benzema: ''No sé qué ha dicho él, pero yo puedo decir como entrenador de Real Madrid que le agradecemos a Karim porque nos ha ayudado a ganar los torneos del año pasado''.