Duras palabras de Xavi a los jugadores: "Si no tienen alma, no pueden jugar en el Barça"

FC Barcelona ha vuelto a dejar puntos en LaLiga tras la decepcionante eliminación de la UEFA Europa League en playoffs a manos de Manchester United. El equipo azulgrana cayó por la mínima diferencia ante Almería y Xavi Hernández se ha mostrado realmente furioso. Se han dado a conocer algunas palabras del entrenador en el vestuario tras la derrota.

La crisis de FC Barcelona se hace cada vez más profunda. El club está envuelto en un gran escándalo con el Barçagate y, además, está atravesando un momento delicado en cuanto a lo deportivo. El equipo azulgrana ha quedado fuera de competencias europeas y Real Madrid está cada vez más cerca en la tabla de LaLiga.

Las críticas por parte de los hinchas se hicieron sentir en las redes sociales tras las últimas derrotas del club catalán. Han sido varios los futbolistas del plantel blaugrana los que han venido siendo cuestionados en las últimas semanas por su bajo rendimiento.

Xavi furioso

El propio Xavi Hernández fue sumamente autocrítico en la rueda de prensa posterior al partido. El entrenador de Barcelona confesó que el equipo había jugado el peor partido de la temporada. "No hemos mostrado pasión para ganar el partido" dijo en la conferencia de prensa.

Luego de esto, el diario AS filtró el reproche de Xavi a sus futbolistas tras la derrota. "Si no tienen alma, no pueden jugar en el Barça. Ya no les pido que jueguen mejor o peor, sino que tengan orgullo. No podemos seguir ni un minuto más así, que somos el Barcelona y nos están toreando".