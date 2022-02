En la conferencia de prensa previa al derbi de Cataluña, Xavi Hernández volvió a ser tajante en el tema Dembélé y no quiere hablar más del asunto.

Xavi cierra el tema Dembélé y no quiere más polémica en Barcelona por el francés

Ousmane Dembélé ha cambiado de humor, en la última semana se lo ha visto entrenando con otro semblante, varios tabloides catalanes destacan que el francés tiene otra semblanza en el rostro desde que Xavi le dio su respaldo para jugar en Barcelona.

El entrenador Culé, volvió a ser consultado sobre la posibilidad de ver a Dembélé en campo y fue tajante: "Con Dembélé ya dije, tenía la idea de que saliera ante el Atlético de Madrid pero tuve que hacer un cambio forzado. Es uno más del equipo y nos ayudará seguro. Es un tema cerrado. Decidiré cuando participa o no".

Así Xavi le puso punto final al tema, el jugador va a ser convocado y el plan del DT es darle minutos, incluso se maneja la opción de la posible titularidad del francés en Cornellà cuando visite al tradicional rival de la ciudad.

Está claro que Adama, Aubameyang y Ferran Torres han sacado ventaja del resto, pero sin Abde y Jutglà que fueron al rescate del Barça B ante Linares y no jugarán el derbi, se abre el espacio ideal para ver a Dembélé de nuevo en campo en algún momento del paritdo. La idea es que el jugador no sufra los abucheos que sonaron en Camp Nou en su pasada convocatoria ante el Atleti, donde no llegó a tener minutos.

Pero el buen ánimo en la semana del francés no solo tiene que ver con el respaldo incondicional de Xavi, varios jugadores como Dani Alves se han pronunciado en favor de su compañero, y la llegada de su viejo amigo, Aubameyang, parecen haberle cambiado por completo la energía al jugador.