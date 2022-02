Barcelona ha tenido dos días de presentaciones, luego de lo que fue un activo y hasta ajetreado mercado de invierno. Tras el arribo de Adama Traoré, llegó el turno de Pierre-Emerick Aubameyang, quien estampó la firma y se convirtió en el nuevo refuerzo del conjunto catalán. En la rueda de prensa para los medios, el gabonés habló de varios temas y hasta se refirió al caso Ousmane Dembélé.

Atrás ha quedado la etapa de Aubameyang con Arsenal, club donde vivió unos últimos meses "complicados". "De mi parte nunca he querido hacer algo mal y ahora pienso que eso es el pasado y quiero pensar en el presente y ahora mismo esa es mi respuesta", aportó. También quiso dejar atrás los inconvenientes con su extécnico Mikel Arteta. "Pienso que el problema fue solo con él y tomó la decisión. No puedo decir mucho, no estaba contento y ya está", se limitó a responder sobre él.

El atacante gabonés dejó en claro que está "muy feliz" por llegar a Barcelona y cree estar preparado para este nuevo desafío. "Me veo preparado y pienso que he tenido mucha suerte de jugar en la Premier, me ha ayudado muchísimo. Estoy preparado. Ya tengo ganas de empezar. En mi mente sé que estoy listo", comentó. Además, reveló la charla que tuvo con Xavi Hernández sobre su posición. "Él me ve jugando de 9 y estoy listo para jugar de 9. Si un día me necesita en la banda no habrá problema porque estoy listo para jugar en estos puestos", agregó.

El caso Dembélé y el deseo de una "solución" para Aubameyang

El caso Ousmane Dembélé no pasó desapercibido en la rueda de prensa de Aubameyang, quien estuvo acompañado por el presidente Joan Laporta y el asesor deportivo Jordi Cruyff. Pero quien habló sobre este tema fue el propio gabonés, quien considera al francés como su amigo, a quien conoce de su paso por Borussia Dortmund.

"Tengo que decir la verdad. Está entrenando muy bien y como amigo de Ousmane espero que él y el club encuentren una solución", manifestó el delantero de 32 años. Sin embargo, más allá de sus deseos, el día martes Laporta dejó en claro lo de Dembélé. " Un jugador que no estará aquí porque seguramente se irá a otro club, será muy difícil que juegue ahora porque estamos reconstruyendo un equipo y Xavi sabe con lo que puede contar ahora y el próximo año", había dicho.