La conferencia de prensa de Xavi previa al partido con el Sevilla ha sido "bastante feliz", es que el entrenador de Barcelona no se cambia por nadie tras haber podido fichar a todos los jugadores que pretendía y que quería.

Ahora bien, teniendo una plantilla tan amplia, es el momento de hablar de "meritocracía", un término que uso mucho Xavi para explicar porqué algunos son titulares por encima de algunos jugadores históricos del club como son Jordi Alba y Gerard Piqué.

Y si hablamos de jugadores históricos hay dos, Gerard Piqué y Jordi Alba que aún no han sumado minutos oficiales, y encima les trabajeron más jugadores en sus puestos, aunque está claro que Xavi los quiere motivados y los elogia por su profesionalismo, también hay mensajes encriptados en sus palabras.

Xavi fue consultado sobre el tiempo del retiro de algunos jugadores como ellos, y Xavi se puso de ejemplo: "No es fácil de ver, no es fácil de decidir, de ver que es el momento... Y a mi también me pasó", explicó el DT y siguió, "al final tuve una oferta de renovación para seguir tres temporadas más en el club, con 35 años, pero decidí que ya no podía darle el 100% al club y ya no era mi momento".

Xavi contó que le llegó el mensaje del entrenador de ese momento, mientras Josep María Bartomeu le ofrecía un contrato de tres años, Luis Enrique ya no le daba los minutos que Xavi solía tener, ahora parece ser una misma historia, pero con otros protagonistas.