Su regreso a la Serie A supuso un punto de inflexión en un AC Milan que recuperó la memoria en buena parte gracias a sus goles, pero estos han tenido que apartarse de los terrenos de juego gracias a una serie de lesiones que se han tomado sus últimas temporadas. A sus casi 41 años y con la personalidad que siempre le caracteriza, Zlatan Ibrahimovic se muestra tajante sobre su futuro.

Sus 8 tantos en la pasada edición del Calcio fueron claves para que los rossoneri levantasen el Scudetto número 19, para que este gigante en horas bajas volviese a reinar en Italia y para que una generación de jóvenes se convirtiera en hombre. Las lesiones pasaron factura y desde mayo Zlatan se encuentra en el dique seco por una serie de dolencias en su rodilla que han hecho dudar a más de uno con verle en los terrenos de juego nuevamente.

Una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, con refuerzo lateral y reparación del menisco fue la última operación que sufriese su rodilla el pasado mes de mayo. Si bien los tiempos de dicha recuperación se marcan entre los 8 y los 9 meses, la edad de Ibra es otro factor a tener en cuenta de cara a quienes pretenden saber si volverán a ver al sueco en acción. En una charla con La Gazzetta dello Sport, el delantero no duda que regresará más pronto que tarde.

Sin fecha de caducidad

"Voy a volver pronto. No pienso en retirarme. Voy a volver y no me pienso rendir. Milán, volveré pronto... y con violencia", palabras de Zlatan al medio transalpino sobre su futuro inmediato en los rossoneri, donde tiene contrato hasta junio del 2023 y donde se ha convertido en una pieza angular en el vestuario que comanda Stefano Pioli.

En Italia esperan volver a verle por inicios del próximo año calendario, pero todo es un enigma que será resuelto a diario. A sus casi 41 años y con una rodilla que ha pedido ya dos operaciones en menos de 24 meses, Zlatan Ibrahimovic no descarta incluso seguir en AC Milan hasta junio del 2024.