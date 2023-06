Alejandro Garnacho es para la Selección Argentina el estandarte del nuevo formato de futbolistas convocables nacidos en el Viejo Continente, pero con sangre celeste y blanca, bautizado como ‘Europibes’. Aunque muchos de ellos se criaron a casi 13 mil kilómetros de distancia del predio de la AFA, desean representar al actual Campeón del Mundo a pesar de tener la chance de jugar para otros combinado fuertes como, principalmente, los de España o Italia.

Sin embargo, reglamentariamente, los jugadores que poseen doble o triple nacionalidad, tienen la opción de ir alternando. Incluso en la categoría mayor, siempre que no hayan participado en más de tres partidos con un mismo equipo nacional. Por eso, desde la RFEF todavía se ilusionaban con poder persuadir al delantero del Manchester United.

No obstante, el propio Alejandro Garnacho, en una charla con TyC Sports, dejó bien claro que él es argentino y que quiere jugar en la Scaloneta: ”No hace falta jugar tres partidos. Hoy estoy acá y si no debuto en esta gira, no importa jugaré en la próxima oportunidad. Yo ya sé que quiero estar con Argentina. Me siento argentino, apostaron por mí y lo tengo claro”.

Además, Garna, como le dicen sus compañeros en Manchester United, se refirió, siempre en el mismo contacto mediático, al feedback que mantiene con el público argentino mayormente mediante las redes sociales:”Por la decisión de querer jugar con Argentina sé que la mayoría me quiere y estoy agradecido por eso. Voy a devolverle la alegría en el campo”.

Para cerrar insistió en remarcar que él quiere ser parte de la Selección Argentina por lo que la Selección de España ya sabe que no tiene mucho más por hacer: ”Yo estoy acá y si tengo suerte el técnico va a seguir confiando en mí. Quiero seguir siendo parte del grupo en Copa América, Eliminatorias del Mundial, siguiente Mundial… Ser uno más”.