El ex Juventus y Bayern Munich cuestionó a quienes pusieron a Messi en el top 10 del Balón de Oro por su Copa del Mundo en USA.

Medhi Benatia supone la primera gran voz en criticar el quinto lugar de Lionel Andrés Messi durante la última gala del Balón de Oro. El exdefensor de clubes como Bayern de Múnich o Juventus de Turín sentenció a quienes eligieron al capitán de la Selección Argentina para encontrarse dentro de los nominados a mejor jugador de la última temporada. Entiende que lo ocurrido durante la última edición de la Copa del Mundo no puede tapar 11 meses de competición.

No nos olvidemos que Messi quedó como quinto de las votaciones finales del Balón de Oro. Todo ello jugando fuera del Viejo Continente y en un hecho que no puede entenderse sin su impresionante verano de la mano de la Selección Argentina en Estados Unidos. Para el exdefensor marroquí ni mucho menos esto alcanza para codearse con los mejores jugadores del planeta en 2026.

“¿Pasas todo el año en Miami y luego terminas la temporada en el quinto puesto? ¿Acaso los aficionados al fútbol europeo vieron más a Messi que a Olise?”, empezaba en charla con Foot Mercato. El exdefensor de Bayern de Múnich o Juventus de Turín se muestra sobre todo enojado por la posición final del jugador del Inter Miami sobre la del extremo de los alemanes.

Benatia no duda de la calidad de Messi o de su impacto en la Copa del Mundo. Tampoco de su capacidad para cambiar partidos del más alto nivel en pleno 2026. Su enojo pasa por entender cómo 8 partidos de la Copa del Mundo bastaron para ponerle por encima de algunos de los mejores nombres de la última temporada y que también tuvieron una gran actuación en el Mundial. Polémica servida.

Benati cuestionó el lugar de Messi en el Balón de Oro 2026: GETTY

“Es cierto que estuvo increíble en el Mundial, y todo el equipo juega para él. Todo mi respeto para él, que es de nuestra misma edad. Pero ¿cómo me decís que Messi está en el quinto puesto?”, más declaraciones del exdefensor de Marruecos. Supone la primera gran voz internacional en cuestionar el lugar de Lionel Andrés en la que seguramente haya sido su última participación a gran escala en una carrera del Balón de Oro.

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Peligra el mayor récord del Inter Miami de Messi

Inter Miami perdió la posibilidad de defender el título de la Supporters’ Shield. Pero puede que a lo largo de las próximas semanas pierda también el récord histórico de puntos que tiene a la hora de conseguir el primer lugar de la clasificación general de la primera fase de la MLS. Nashville es una amenaza más que sería cuando quedan 210 minutos en juego.

Las Garzas ganaron el título con un récord de 74 puntos a lo largo de 34 fechas. En este momento Nashville suma 70 unidades a lo largo de 31 encuentros oficiales. En caso de sumar un mínimo de 5 puntos en los encuentros frente a Philadelphia, New York Red Bulls y FC Cincinnati, hablaríamos ya del campeón con más puntos en toda la historia de la Supporters’ Shield. Cruzan los dedos por la ciudad de Florida de cara a no perder el récord.

Datos claves

Medhi Benatia cuestionó la designación de Lionel Messi como quinto en el Balón de Oro.

cuestionó la designación de como quinto en el Balón de Oro. Lionel Messi finalizó quinto en el certamen tras su desempeño en la Copa del Mundo.

finalizó quinto en el certamen tras su desempeño en la Copa del Mundo. Nashville SC amenaza el récord de 74 puntos del Inter Miami en la MLS.