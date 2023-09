Copa Intercontinental: Jan Sierksma, DT de AZ Alkmaar Sub 20, deslumbrado con la Bombonera

Jan Sierksma, entrenador de AZ Alkmaar Sub 20, a pesar de haber sufrido la derrota de sus dirigidos en el encuentro frente a su par de Boca Juniors en la Final de la Copa Intercontinental Sub 20 2023, no ocultó su asombro por el marco que se vivió durante el encuentro en la Bombonera, el recinto que actuó como escenario para el evento en cuestión.

“Boca tiene una afición increíble. No creo que veas algo así en ningún lugar de Europa. Hicimos todo lo posible para prepararnos para este partido lo mejor que pudimos. Podemos ser más, pero estamos orgullosos de lo que hemos logrado en tales circunstancias. Es una buena lección para el resto de nuestras vidas”, señaló el estratega de 39 años.

Boca Juniors se quedó con la segunda edición de la Copa Intercontinental Sub 20

Boca Juniors Sub 20, Campeón de la Copa Libertadores 2023, y AZ Alkmaar, vencedor de la UEFA Youth League, chocaron en la segunda edición de la Copa Intercontinental Sub 20. El triunfo se inclinó para el lado del conjunto argentino que contó con la ventaja de disputar la final como local en el Estadio Alberto José Armando, más conocido como la Bombonera.

Tras la igualdad 1 a 1 en los 90 minutos (goles de Dave Kwakman para la visita y de Enoch Mastoras en contra para los anfitriones) el conjunto xeneize se quedó con el título al adjudicarse la tanda de lanzamientos desde el punto del penal por 4 a 1 (anotaron: Nahuel Génez, Lautaro Di Lollo, Natán Acostar y Valentín Fascendini para Boca y solo Wouter Goes para AZ Alkmaar).

La primera edición de la Copa Intercontinental Sub 20 fue para Benfica

En la edición debutante de la Copa Intercontinental Sub 20 el Benfica derrotó a Peñarol en el Estadio Centenario de Montevideo el 21 de agosto del 2022. Fue 1 a 0 y el tanto fue obra de Luis Semedo.