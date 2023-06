Lionel Andrés Messi se aleja del Barcelona, o por lo menos eso apuntan diversos medios tanto nacionales como internacionales a la hora de describir por donde irá el futuro de La Pulga. El argentino empieza a entender que su regreso es imposible, tiene prisa por decidir todo y desde voces más que conocidas para el conjunto culé como la de Gerard Piqué se preguntan por la gestión de Joan Laporta. Dardos a la presidencia y muchas dudas sobre los últimos meses.

El ex defensor del Barcelona hoy ha sido el último en hablar sobre una novela en toda regla que ni mucho menos se ha distanciado de lo ocurrido en agosto del 2021. Messi sigue más que lejos del Camp Nou, no ha recibido hasta la fecha ninguna oferta formal por parte de Laporta y todas las operaciones realizadas a lo largo de los últimos meses parecen haberse quedado en veremos. Piqué pide explicaciones a un presidente culé con el que mantuvo diversas charlas a lo largo del año pasado con el fin de buscar una situación que hoy por hoy no se tiene.

Todo pasa por supuesto por el Fair play financiero del Barcelona y por ese límite salarial que continúa excedido. Pese a ver recibido ya el aval de la Liga en cuanto al plan de viabilidad, realidad para el conjunto blaugrana pasa por entender que continúa con un exceso de salarios que le dejan bajo esa normativa donde solo podrá invertir un 25% de lo que venda inactivos de jugadores. Dicho hecho por supuesto aleja un mes y que quiere definir su futuro más pronto que tarde.

Dardos de Piqué a Laporta

“Nos hemos ido los capitanes y seguimos teniendo el Fair Play Financiero. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién se tiene que ir? En teoría, nosotros éramos los causantes por nuestro salario. Ya no estamos y tampoco se pueden hacer inscripciones”, comentó en las últimas horas el ex defensor sobre como las marchas de Busquets, Jordi Alba y la suya, tan pedidas en la operación Messi, no dan de momento el resultado esperado.

El Nacional de Cataluña sitúa en 80 millones de euros la cantidad de dinero que Barcelona liberó tras las marchas de los tres capitanes y que de momento son insuficientes para traer a Lionel Andrés. ¿Se utilizó la campaña Messi para borrar a las leyendas del club blaugrana? ¿Se hicieron mal las cuentas? ¿El plan sigue su curso? Solo Joan Laporta lo sabe, pero se empiezan a pedir respuestas por una serie de operaciones que a 7 de junio del 2023 no han valido para sacar al club de la profunda crisis económica que mantiene en día a día.