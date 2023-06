Luego de oficializarse su llegada al FC Barcelona, Ilkay Gundogan compartió una carta en la que se despidió del Manchester City y se presentó a los fans blaugranas. El volante alemán es nuevo jugador del club culé y reveló lo mucho que ansiaba jugar allí.

“Si me iba a ir, sólo había un club en el mundo que tenía sentido. Era Barcelona o nada. Desde niño he soñado con vestir esta camiseta”, se sinceró Ilkay en su carta en The Players Tribune. “Confío en tener algunos años más de alto nivel, y quiero devolver al Barcelona a donde merece estar”, aseguró.

Xavi y Lewandowski fueron claves en la llegada de Gundogan al Barcelona

“Será una reunión con mi viejo amigo Lewa, y estoy emocionado de jugar bajo otro entrenador que he admirado durante tanto tiempo”, comentó Gundogan sobre su reencuentro con Lewandowski y la posibilidad de tener a Xavi Hernández como entrenador.

“Cuando Xavi y yo hablamos sobre el proyecto, se sintió muy natural. Veo muchas similtudes en nuestras personalidades y en la forma en que vemos el juego”, aseguró.

También destacó que el que sea Barcelona su nuevo club ha ayudado a que Pep entendiera la decisión. “Creo que Pep esperaba que llegáramos y nos fuéramos juntos, pero se que entiende mi decisión. Seguramente ayuda que me vaya al club de su infancia. Espero que tengamos una reunión pronto en una final de Champions”, expresó.

En Barcelona cada vez se ve a la afición más impaciente por resultados internacionales, y buenas actuaciones en Champions. Ese es el nuevo objetivo de Gundogan: “Se que habrá mucha presión en Barcelona, pero amo la presión. Amo salir de mi zona de confort. No buscaba llegar a un lugar fácil. Buscaba un nuevo desafío, de eso se trata este nuevo capítulo”, cerró.