Se viene el mercado de pases en el fútbol europeo y FC Barcelona está bajo la mira luego de fracasar en el fichaje de Lionel Messi. Ahora se ha dado a conocer que el club catalán pudo llevarse a uno de los mejores laterales del mundo hace algunos años.

El puesto del lateral izquierdo es uno de los puntos flojos del plantel de FC Barcelona. Al club le ha costado años conseguir al sustituto de Jordi Alba y ahora se ha dado a conocer que estuvieron a un paso de dar un bombazo de mercado.

En el año 2019, el club azulgrana estuvo cerca de fichar a Alphonso Davies. Sin embargo, según apunta el propio lateral de Bayern Múnich, fue el entonces presidente Josep María Bartomeu el que trabó la operación.

Delicada acusación de Alphonso Davies

“El Barça se me acercó y me querían en el verano de 2019, pero el presidente Bartomeu no me quiso porque era canadiense” fueron las palabras de Alphonso Davies en una entrevista con CentreGoals.

El lateral reconoció que, en ese entonces, su deseo era ir al Camp Nou. “Me dolió en mis sentimientos en aquel momento porque quería ir allí y no pude fichar. Lo de que era canadiense se iba diciendo en la prensa. No lo sé si lo dijo él realmente pero se decía. Lo que queda claro es que no fiché por el Barça y ahora estoy jugando para el Bayern“.