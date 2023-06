Pasamos hacia uno de los encuentros más destacados en el cierre de la cuarta jornada del Grupo F correspondiente a las Eliminatorias Eurocopa 2024, donde Bélgica visitará a Estonia. El duelo será HOY, martes 20 de junio, desde el A. Le Coq Arena teniendo como árbitro a John Beaton (Escocia), además de la emisión EN VIVO para Sudamérica y Centroamérica a cargo de Star+ y en Estados Unidos vía FuboTV.

Comenzamos con la realidad local, donde los “Camisas Azules” ya cumplieron con uno de sus juegos libres pero que todavía no saben lo que es ganar al empatar y caer en los dos cruces efectuados. Los comandados por el suizo Thomas Häberli vienen de lograr un empate 1-1 frente a Azerbaiyán, con gol de Rauno Sappinen, teniendo el cuarto puesto de la zona con una unidad.

Pasamos hacia la situación visitante, con unos “Diablos Rojos” que tambalean en el inicio luego de la reciente igualdad 1-1 frente a Austria, siendo una etapa de recambio y formación de nueva generación de jugadores. En un clima caliente por los recientes entredichos entre Thibaut Courtois y el actual entrenador, el italiano Domenico Tedesco, se encuentran segundos sumando cuatro puntos, a tres de los austriacos.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Estonia vs. Bélgica por las Eliminatorias Eurocopa 2024?

Internet y streaming donde transmitirán el partido

Estonia vs. Bélgica contará con la transmisión de Star+ para toda Sudamérica y Centroamérica. En tanto que UEFA TV emitirá hacia cualquier región del mundo; además de que en Estados Unidos lo dará FuboTV y ViX+.

Horarios y canales de TV

Argentina: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Bolivia: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Brasil: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Chile: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Colombia: 13:45 horas sin TV, solo ONLINE

Ecuador: 13:45 horas sin TV, solo ONLINE

España: 20:45 horas sin TV, solo ONLINE

Estados Unidos: 11:45 horas PT y 14:45 horas ET por Fox Soccer Plus

México: 12:45 horas por SKY Sports y Blue To Go

Paraguay: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Perú: 13:45 horas sin TV, solo ONLINE

Uruguay: 15:45 horas sin TV, solo ONLINE

Venezuela: 14:45 horas sin TV, solo ONLINE

Probables alineaciones de Estonia y Bélgica

Estonia

Karl Hein; Karol Mets, Rasmus Peetson, Mattias Kait, Martin Miller, Marco Lukka; Vlasiy Sinyavsky, Konstantin Vassilej; Marten Kuusk Rauno Sappinen y Henri Anier. DT: Thomas Haberli.

Bélgica

Thibaut Courtois; Timoty Castagne, Leander Dendoncker, Wout Faes, Arthur Theate; Jeremy Doku, Youri Tielemans, Orel Mangala; Dodi Lukebakio, Romelu Lukaku y Yannick Carrasco. DT: Domenico Tedesco.

Sigue el MINUTO a MINUTO de Estonia y Bélgica

Así está la tabla de posiciones del Grupo F, previo al partido de los “Sinisärgid” y los “Diablos Rojos”