Se ha vivido un momento realmente terrorífico este lunes 16 de octubre en las Eliminatorias a la Eurocopa. El encuentro entre Bélgica y Suecia tuvo que ser suspendido por un ataque terrorista que acabó con la vida de dos personas en la ciudad de Bruselas.

Una vez más, el terrorismo ha vuelto a ser protagonista durante una fiesta futbolística. Lo que parecía una velada común y corriente en las Eliminatorias a la Eurocopa, acabó con una tragedia en las calles de la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica.

El encuentro correspondiente a la octava jornada del Grupo F inició tal cual se tenía planificado en el Estadio Rey Balduino. Sin embargo, los jugadores se negaron a salir a la cancha en la segunda mitad al enterarse de la muerte de dos personas en un ataque yihadista en la ciudad.

Terrorismo en Bruselas

El medio deportivo DH ha publicado un video en el que se ve cómo un individuo baja de una motocicleta en plena ciudad de Brusela y abre fuego contra los transeuntes con un arma de alto calibre. Este portaba uns chaqueta de color naranja fluorescente y un casco blanco.

Desafortunadamente, el ataque tuvo dos víctimas fatales. Las primeras personas contra las que el terrorista abrió fuego fueron dos personas que subían a un taxi y que vestían la camiseta de la Selección de Suecia. Sus muertes fueron confirmadas minutos más tarde.

Comunicado de la UEFA

La suspensión del encuentro fue confirmada por la UEFA por medio de un comunicado en sus redes oficiales. “Tras un presunto ataque terrorista en Bruselas esta tarde, se ha decidido, tras consultar con los dos equipos y las autoridades policiales locales, que se suspenda el partido de clasificación para la UEFA EURO 2024 entre Bélgica y Suecia. Se realizarán más comunicaciones a su debido tiempo“.

Mensaje del terrorista

La persona que se adjudica el asesinato de las personas es Slayem Slouma. Este asegura pertenecer al Estado Islámico por medio de un video en las redes sociales y presume haber ejecutado “infieles”. Las autoridades han lanzado el operativo para detener al autor de los hechos.

Miles de personas encerradas en el estadio

Ante la inminente amenaza terrorista, las autoridades prohibieron a las personas que asistieron al encuentro entre Bélgica y Suecia por las Eliminatorias de la Eurocopa evacuar el estadio, al igual que a las selecciones implicadas. “La intención es liberar el estadio lo más rápido posible, pero la pregunta es cuándo podrá suceder exactamente. Los propios futbolistas vinieron a preguntar por la situación, pero luego regresaron al vestuario” fueron palabras de Gilles de Bilde, comentarista de la televisión belga.

El entrenador de la Selección de Suecia, Janne Anderson también se dirigió a la prensa antes de que se emitiera el comunicado de la UEFA. “No podemos jugar al fútbol cuando es así. Nosotros y Bélgica estamos completamente de acuerdo en que no jugaremos. Me enteré (del acto) durante el descanso y la decisión de todos los jugadores y dirigentes es, por supuesto, que no podemos jugar el partido. El acto es repugnante“.