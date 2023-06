Luego de cuatro temporadas, el ciclo de Eden Hazard por Real Madrid finalizó con más pena que gloria. El atacante belga no logró demostrar su talento en este período y se fue del Estadio Santiago Bernabéu por la puerta chica, con su salida significando un alivio para la directiva.

Las partes llegaron a un acuerdo y Hazard se marchó con el pase en su poder, perdonando a los blancos una gran parte de su salario. Ahora, el ex Chelsea piensa cómo repuntar su carrera y, tras tomarse vacaciones, decidirá en qué equipo volverá a ponerse los botines.

La Selección de Bélgica le realizó un homenaje este fin de semana y los periodistas aprovecharon para consultarle sobre su futuro. El delantero reveló que aún no tiene nada definido, pero también tuvo una curiosa y polémica forma de referirse a su etapa en Real Madrid.

“Es cierto que en los últimos días he leído mucho sobre mí. Y muchas tonterías. Sé que no te estoy dando las respuestas que esperas pero es que, sinceramente, todavía no las tengo. Después de estos tres años complicados, solo quiero pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones como todo el mundo“, comenzó el belga.

Y continuó con el dardo hacia los blancos: “Dicho esto, les aseguro que sigo siendo capaz de ser futbolista profesional, mi cuerpo aguanta. He estado descansando durante dos o tres años, todavía tengo energía“. En el Bernabéu, Hazard jugó apenas 76 partidos en cuatro temporadas, en los que solo anotó 7 goles.